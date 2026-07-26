Career Katta Paliwala College : पालीवाला महाविद्यालयात करिअर संसद शपथविधी उत्साहात; विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाला नवी दिशा

पाली : महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविल्या जाणाऱ्या 'करिअर कट्टा' उपक्रमांतर्गत पालीतील शेठ जे. नौ. पालीवाला कॉमर्स, सायन्स अँड आर्ट्स महाविद्यालय, पाली–सुधागड येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ साठी करिअर संसद शपथविधी सोहळा अतिशय उत्साहात संपन्न झाला..प्रास्ताविकात तालुका व महाविद्यालय समन्वयक प्रा. अस्मिता पाटील यांनी करिअर कट्टा उपक्रमाची उद्दिष्टे व वर्षभरातील नियोजित उपक्रमांची माहिती दिली. वाणिज्य विभागप्रमुख प्रा. स्नेहल बेलवलकर यांनी विद्यार्थ्यांना नेतृत्वगुण आणि सामाजिक बांधिलकीचे महत्त्व पटवून दिले. माजी मुख्यमंत्री प्रतीक साळुंखे यांनी या उपक्रमामुळे संवादकौशल्य व आत्मविश्वास वाढल्याचा अनुभव व्यक्त केला. महाविद्यालय समन्वयक प्रा. सतु चव्हाण यांनी कार्यक्रमाचे प्रभावी नियोजन केले..या सोहळ्यात नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळाची घोषणा करून शपथ देण्यात आली. यामध्ये मितेश देशमुख (मुख्यमंत्री), हर्षाली पाटील (नियोजन मंत्री), रिया सागळे (कायदे व शिस्तपालन मंत्री), नूतन ठाकूर (सामान्य प्रशासन मंत्री), यश गिरी (माहिती व प्रसारण मंत्री), प्रतीक साळुंखे (उद्योजकता विकास मंत्री), चैतन्या काळभोर (रोजगार व स्वयंरोजगार मंत्री), नैनिता कुथे (कौशल्य विकास मंत्री), यश वाघमारे (संसदीय कामकाज मंत्री), नंदिनी जाधव (महिला व बालकल्याण मंत्री) आणि सांची गायकवाड (सदस्य) यांची निवड झाली. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मितेश देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प व्यक्त केला..अध्यक्षस्थानावरून बोलताना रायगड जिल्हा प्राचार्य प्रवर्तक तथा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुधाकर लहुपंचांग यांनी पदाधिकाऱ्यांना शपथ देऊन 'नेतृत्व म्हणजे केवळ पद नसून जबाबदारी आहे' असे प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले..या प्रसंगी बॉटनी विभागप्रमुख प्रा. यू. बी. इनामदार, इतिहास विभागप्रमुख डॉ. ए. एम. सोहनी, मराठी विभागप्रमुख प्रा. वाय. डी. भांडकोळी, अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. अनिल झेंडे, रसायनशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. ए. एस. पुराणिक, भूगोल विभागप्रमुख प्रा. डॉ. एस. ए. पाटील, ग्रंथपाल एल. बी. उके यांच्यासह विविध विभागांचे प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऋतुजा खेडकर हिने केले, आभार मुख्यमंत्री मितेश देशमुख यांनी मानले, तर छायाचित्रण शुभम हेलंडे यांनी केले. विद्यार्थ्यांमध्ये संघटन क्षमता व करिअर नियोजनाची दृष्टी विकसित करण्यासाठी हा उपक्रम प्रभावी ठरत असल्याचे उपस्थितांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.