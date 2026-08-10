Panval Waterfall Closed : बंदी असूनही पानवल धबधब्यावर पर्यटकांची गर्दी! धोकादायक स्टंट अन् फोटोबाजीमुळे अपघाताची भीती, सूचना फलकांकडे दुर्लक्ष

रत्नागिरी : सुरक्षेची गंभीर कारणे आणि वाढत्या अपघातांचा धोका लक्षात घेऊन रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस ठाणे आणि पानवल ग्रामपंचायतीने पानवल धबधबा पर्यटकांसाठी बंद केला (Panval waterfall tourist safety warning) आहे. मात्र, प्रशासनाचे आदेश आणि प्रवेशद्वारावर लावलेले इशाऱ्यांचे फलकाकडे पर्यटक दुर्लक्ष करीत आहेत. प्रशासनाकडून याकडे गांभीर्यांना पहावे, अशी मागणी केली जात आहे..यंदा पावसाच्या आरंभीलाच धबधब्याच्या ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनांचा विचार करून रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रशासनाने तातडीने सुरक्षिता बाळगण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे पानवल धबधब्याच्या परिसरात जाण्यास बंदी घातली होती. तसेच आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या..याची माहिती पोलिस व स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या फलकावर नमूद केली होती. प्रत्यक्षात या बंदी आदेशाची कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पर्यटकांना थांबवण्यासाठी धबधबा परिसरात कर्मचारी नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. शासकीय आदेश फक्त कागदावर आणि बॅनरपुरतेच मर्यादित आहेत. बंदी असूनही पर्यटक बिनधास्तपणे धबधब्याच्या मुख्य प्रवाहात उतरत असून धोकादायक पद्धतीने फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी स्टंटबाजी करत आहेत..Koyna Dam Water Storage : कोयना धरण 100 टक्के भरण्यासाठी करावी लागणार मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा; अजूनही 'इतक्या' टीएमसीची गरज, आजची ताजी अपडेट काय?.केवळ फलक लावून आपली जबाबदारी न झटकता प्रशासनाने या ठिकाणी तत्काळ पोलिस बंदोबस्त तैनात करावा, प्रवेशद्वारावर कडक नाकाबंदी करावी आणि नियम मोडणाऱ्या हुल्लडबाज पर्यटकांवर जागेवरच दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी तीव्र मागणी पानवल येथील ग्रामस्थांनी केली आहे..Flamingo Birds at Bamnoli : बामणोलीत निसर्गाची जादू! हिरवेगार डोंगर, धुक्याची चादर अन् गुलाबी फ्लेमिंगोंचे थवे; त्रिवेणी संगमावर परदेशी पाहुण्यांचे आगमन.दगड, माती कोसळण्याची भीतीगेले काही दिवस पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे नद्या, नाल्यांचे पाणी कमी झाले आहे. पर्यटकही सुट्टीच्या दिवशी धबधब्यांच्या ठिकाणी फिरण्यासाठी गर्दी करीत आहेत. परंतु, डोंगर भागातून प्रवाहीत होणारे धबधब्यांच्या दगड, माती कोसळण्याची भीती असते. त्यामुळे तिथे दुर्घटना घडू शकते. यासाठी प्रशासनाकडून वारंवार धबधब्यांच्या ठिकाणी जाण्यास मनाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.