कोकण

Pali News : पालीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष पराग मेहतांचे भाजप प्रदेशाध्यक्षांकडून अभिनंदन

BJP Politics : पाली नगरपंचायतीत भाजपचा विजय, पराग मेहता यांची नगराध्यक्षपदी निवड! विकासाच्या दिशेने पुढचा टप्पा?
Pali News

Pali News

Sakal

अमित गवळी
Updated on

पाली : पाली नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदी बुधवारी (ता. 10) भाजपचे पराग मेहता निवडून आले. या विजयाबद्दल गुरुवारी (ता. 11) भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबई येथे पराग आता यांचे पुष्पगुच्छ देऊन आणि पेढा भरून अभिनंदन केले.

Loading content, please wait...
pali
Pali Municipal Council Election
BJP Leadership Congratulations
Parag Mehta Development Plans

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com