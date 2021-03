तब्बल 10 वर्षांनी पितळ उघडे; दुसऱ्या नावाने पासपोर्ट काढून लंडन वाऱ्या

दाभोळ (रत्नागिरी) : स्वत:च्या नावाने पासपोर्ट न काढता, दुसऱ्या नावाने पासपोर्ट काढून गेली दहा वर्षे या पासपोर्टचा उपयोग करून लंडन ते भारत असा प्रवास करणाऱ्या दापोली तालुक्‍यातील चिखलगाव येथील संशयितावर दाभोळ सागरी पोलिस ठाण्यात पासपोर्ट कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदानंद गणपत चाफे असे संशयिताचे नाव आहे. तो सध्या लंडन येथेच असल्याने त्याला दाभोळ पोलिस अटक कशी करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. याबाबत दाभोळ सागरी पोलिस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, दापोली तालुक्‍यातील चिखलगाव येथील सदानंद गणपत चाफे यांचा पासपोर्ट (क्रमांक-युके-२०७४३२७७६३५२०) लंडन येथून हा नूतनीकरणाच्या चौकशीसाठी दाभोळ सागरी पोलिस ठाण्यात आला होता. या पासपोर्टवर सुधीर गुणाजी चाफेकर असे नाव होते; मात्र पोलिसांनी चिखलगाव येथे जाऊन या सुधीर चाफेकर या नावाच्या व्यक्‍तीची चौकशी केली असता, त्यांना या नावाची व्यक्‍ती गावात कोणीच राहात नाही; मात्र सदानंद गणपत चाफे ही व्यक्‍ती चिखलगाव येथून नोकरीनिमित्त लंडन येथे गेली असल्याचे सांगण्यात आले. ८ एप्रिल २०११ ते यावर्षीपर्यत ते लंडन येथून गावी चिखलगाव येथे येत असल्याची माहिती या पासपोर्टवरून पोलिसांना मिळाली. त्यामुळे सदानंद गणपत चाफे यांनी सुधीर गुणाजी चाफेकर या बनावट नावाने पासपोर्ट काढून स्वत:च्या फायद्यासाठी, अप्रामाणिकपणे त्याचा उपयोग करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी हेडकॉन्स्टेबल सिद्धार्थ गणपत गायकवाड यांनी दाभोळ सागरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. हेही वाचा - कोकण : राष्ट्रवादीमधील धुसफूस थेट शरद पवारांपर्यंत -

फसवणुकीचा गुन्हा संशयित सदानंद गणपत चाफे यांच्या विरोधात फसवणूक, इंडियन पासपोर्ट कायदा १९६७ चे कलम १२(१) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आले असून, अधिक तपास उपनिरीक्षक गणेश सावर्डेकर अधिक तपास करत आहेत. दृष्टिक्षेपात.. पासपोर्ट नूतनीकरणाच्या चौकशीसाठी आला

चाफे नावाची व्यक्‍ती गावात राहात नसल्याचे उघड

चिखलगाव येथून नोकरीनिमित्त लंडन गेल्याची माहिती

८ एप्रिल २०११ पासून चाफेंची लंडनवारी

सुधीर गुणाजी चाफेकर या बनावट नावाने पासपोर्ट

