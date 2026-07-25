Pen NEET Candle March : NEET पेपरफुटीप्रकरणी पेणमध्ये कॅंडल मार्च; सर्वपक्षीय, सर्वधर्मीय संघटनांचे सरकारविरोधात आंदोलन

पाली : नीट (NEET) परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ आणि या धक्कादायक प्रकरणामुळे जीव गमवाव्या लागलेल्या विद्यार्थ्यांच्या स्मरणार्थ शनिवारी (ता. 25) रात्री पेण येथे सर्वपक्षीय, सर्व धर्मीय आणि विविध संघटनांच्या वतीने एकत्र येत कॅंडल मार्च काढण्यात आला. या जनआंदोलनात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) पेण शाखेने सक्रिय सहभाग नोंदवला. .महा. अंनिस पेण शाखेच्या वतीने सावनी गोडबोले, जगदीश डंगर, योगिता डंगर, आदेश पाटील, राजरत्न लोखंडे, ऍड. संकल्प गायकवाड आणि संदेश गायकवाड प्रामुख्याने उपस्थित होते. हातात पेटत्या मेणबत्त्या घेऊन तरुणाईसह नागरिक या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरले होते..कॅंडल मार्चदरम्यान उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ऍड. संकल्प गायकवाड यांनी सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर जोरदार टीका केली. देशातील युवा शक्तीने सरकारला गुडघ्यावर आणण्याचं काम करून दाखवलं आहे, तसेच सत्तेत कोणीही असले तरी त्यांना थेट प्रश्न विचारण्याचा अधिकार भारताच्या संविधानाने दिला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रशासकीय आणि पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र संताप व्यक्त करताना ते म्हणाले की, नियमानुसार लाठीचार्ज हा नेहमी कमरेच्या खाली करायचा असतो. .मात्र, या निष्ठुर सरकारने तरुण मुलांच्या पाठीवर, डोक्यावर आणि मुलींच्या छातीवरही लाठ्या चालवल्या. एवढे निर्दय आणि संवेदनशीलतेचा अभाव असलेले सरकार आजवर कधी पाहिले नव्हते, असा आरोप त्यांनी केला. या अत्याचाराविरोधात आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी भविष्यात सरकारच्या विरोधात असाच तीव्र लढा उभारावा लागेल, असे आवाहनही त्यांनी केले..आंदोलनाच्या शेवटी अत्यंत गांभीर्याने आणि शिस्तबद्ध वातावरणात राष्ट्रगीत गाऊन या कॅंडल मार्चची शांततापूर्ण सांगता करण्यात आली. न्याय न मिळाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा याप्रसंगी देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.