Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल, डिझेलची अघोषित टंचाई? पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

इराण-इस्रायल युद्धाच्या छायेत रायगडमध्ये इंधन टंचाई व महाग होण्याची धास्ती.
Petrol Pump Vehisles Line

अमित गवळे
पाली - इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचे पडसाद आता थेट रायगड जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागातही उमटू लागले आहेत. इंधनाचा तुटवडा निर्माण होईल आणि किमती गगनाला भिडतील, या भीतीने जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांच्या प्रचंड रांगा लागल्या आहेत.

