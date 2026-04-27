Phondaghat Heavy Vehicle Ban : फोंडाघाट मार्ग अवजड वाहनांसाठी बंद; वाचा पोलिस ठाण्यातील बैठकीत नेमका काय झाला निर्णय

कणकवली : फोंडाघाटामध्ये (ता. कणकवली) मोऱ्यांची बांधकामे सुरू आहेत. तसेच, फोंडा मार्गावर नवीन पुलाचे काम सुरू आहे. तरीही या मार्गावरून सतत अवजड वाहने ये-जा करत असल्याने अपघातांची शक्यता निर्माण होत (heavy vehicle ban in phondaghat kankavli) आहे. त्यामुळे फोंडाघाटातून अवजड वाहतूक पूर्णतः बंद ठेवण्याचा निर्णय कणकवली पोलिस ठाण्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. .फोंडाघाटातील अवजड वाहतूक बंद करण्याच्या अनुषंगाने कणकवली पोलिस ठाण्यात जिल्हा वाहतूक शाखा पोलिस निरीक्षक अरिफा मुल्ला, जिल्हा परिषद सदस्य राजन चिके, महामार्ग पोलिस उपनिरीक्षक संतोष राठोड, ठेकेदार ए. पी. सावंत, जिल्हा चिरे वाहतूक संघटनेचे संजय नकाशे आणि वाहतूक पोलिस संदेश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली..चिके म्हणाले, फोंडाघाटातून काही अवजड वाहने नियमांचे उल्लंघन करून ये-जा करत आहेत. सध्या मोऱ्यांची बांधकामे सुरू असल्याने सध्या हा रस्ता ठिकठिकाणी अरूंद आहे. त्यामुळे मोठ्या अपघाताची शक्यता आहे..काही दिवसांपूर्वीच एक कंटेनर रस्त्याच्या बाजूला कलंडल्याची घटना घडली होती. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे फोंडाघाट ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. त्यामुळे, हा रस्ता अवजड वाहनांसाठी तातडीने बंद करण्यात यावा..वाहतूक पोलिस तैनात करणारदरम्यान, उपस्थितांनी या मुद्द्यांवर चर्चा केल्यानंतर या बैठकीत हा रस्ता अवजड वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद करण्याचे निश्चित करण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन होऊ नये म्णून त्याठिकाणी वाहतूक पोलिस तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक तेजस नलवडे यांनी दिली. तर अवजड वाहनधारकांसाठी प्रशासनाने पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. आता अवजड वाहनांनी कणकवली-तळेरे-वैभववाडी-गगनबावडा मार्गे कोल्हापूर असा प्रवास करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.