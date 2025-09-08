Pali News : पाली नगरपंचायत नगराध्यक्ष निवडणुकीत राजकीय भूकंप; राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नलिनी म्हात्रे यांची माघार

पाली - अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदासाठी सुरु असलेली तिरंगी लढत अनपेक्षित वळणावर येऊन ठेपली आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी सोमवारी (ता. 8) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नलिनी म्हात्रे यांनी उमेदवारी मागे घेत भाजपचे उमेदवार पराग मेहता यांना पाठींबा जाहीर केला. या निर्णयामुळे निवडणुकीचे संपूर्ण चित्र पालटले असून शिवसेनेच्या (बाळासाहेब ठाकरे) कल्याणी संदीप दपके यांच्यात आता चूरशीची लढत होणार आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) तालुका अध्यक्ष संदेश शेवाळे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना स्पष्ट केले की, 'पाली नगरपंचायतच्या हितासाठी तसेच स्थैर्यपूर्ण विकासाकरिता भाजप उमेदवार पराग मेहता यांना आमचा ठाम पाठिंबा आहे. हा निर्णय पक्ष श्रेष्ठींच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला आहे.'.या निवडणुकीत सुरुवातीपासूनच शिवसेना (बाळासाहेब ठाकरे) उमेदवार कल्याणी दपके यांचे पराडे जड मानले जात होते. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माघारीमुळे त्यांचे गणित पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजप यांच्या अंतर्गत चर्चांनंतर हा धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते. त्यामुळे दपके यांच्या प्रचारातील उत्साह एकदम ओसरल्याचे दिसत आहे..या संपूर्ण घडामोडीमागे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते खासदार सुनील तटकरे व माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांची राजकीय कूटनीती असल्याची चर्चा रंगली आहे. पाली नगरपंचायतीत सत्ता हस्तगत करण्यासाठी त्यांनी भाजपसोबत सूत्रे आखली असून पराग मेहता यांना विजयी करण्याचा निर्धार केला आहे..नलिनी म्हात्रे यांनी अर्ज मागे घेण्याच्या वेळी नगरसेवक सुधीर भालेराव, नगरसेवक सुलतान बेनसेकर, अमीर वरंडे व ग. रा. म्हात्रे, ललित ठोंबरे, सुशील शिंदे हे उपस्थित होते. त्यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण पाहायला मिळाले. 'पालीत आता नगराध्यक्षपद भाजपच्या झोळीत जाणार हे निश्चित आहे, असे भाजप नेत्यांनी ठामपणे सांगितले..पाली नगरपंचायत निवडणुकीत हा निर्णय अक्षरशः ‘गेम चेंजर’ ठरला आहे. राष्ट्रवादीकडून मिळालेला पाठींबा भाजपला विजयाचे गारुड देतोय. यामुळे येत्या काही दिवसांत संपूर्ण निवडणूक प्रचाराची दिशा व राजकीय समीकरणे बदलणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.