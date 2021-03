 रत्नागिरी पालिकेवर करा कठोर कारवाई; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल

रत्नागिरी - शहरातील साळवी स्टॉप येथील डंपिंग ग्राउंडला वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे त्या भागात प्रचंड वायू प्रदूषण होत आहे. याबाबत उपप्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेवर 8 लाखाची दंडात्मक कारवाई केली आहे. वर्ष झाले तरी पालिकेने अद्याप हा दंड भरलेला नाही. प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा मोठ्या दंडासह पुढील कठोर कारवाई करण्यात यावी, असा अहवाल येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोल्हापूर कार्यालयाला पाठविण्याची तयारी केली आहे. रत्नागिरी पालिकेबाबत शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी प्राणघातक खेळ सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पमध्येच डंपिंग ग्राउंड आहे. ते गलिच्छ बनले आहे. त्यातून कावळे व घारी मेलेल्या कोंबड्यांचे व टाकलेल्या मटणाचे अवशेष उचलून जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पाण्याच्या टाकीवर बसून खातात. सडलेल्या मांसाचे तुकडे पाण्याच्या टाकीत पडतात. दांडेआडोम येथील प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्पाचा निकाल पालिकेच्या बाजूने लागला आहे. त्याचा फेर डीपीआर बनविण्यात येत आहे. कचऱ्याला वारंवार आग लावून प्रचंड प्रमाणात धूर पसरून वायू प्रदूषण होते. आजूबाजूच्या लोकांना श्‍वसनाचे विकार होत आहेत. या तक्रारींनंतर प्रदूषण मंडळाने प्रत्यक्ष पाहणी केली तेव्हा प्रचंड प्रदूषण होत असल्याचे दिसून आले. वर्षभरापूर्वी यासाठीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेवर 8 लाखाची दंडात्मक कारवाई केली. परंतु अजून दंडाची रक्कम पालिकेने भरलेली नाही. साळवी स्टॉप येथील डंपिंग ग्राउंड आणि प्रदुषणाची परिस्थिती जैसे थे आहे. पालिकेकडून प्रदूषण मंडळाच्या नोटिशीला केराची टोपली दाखवली जात आहे. पालिका या प्रदुषणाबाबत गंभीर नसल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आता गंभीर झाले आहे. पालिकेला पुन्हा मोठा दंड करून त्या पुढील कठोर कारवाई करण्यात यावी, असा अहवाल येथील कार्यालयाने कोल्हापूर येथील मुख्य कार्यालयाला देण्याची तयारी दर्शविली आहे. येथील अधिकाऱ्यांनी त्याला दुजोरा दिला. आगीमुळे वायू प्रदुषण

डंपिंग ग्राउंडवर पालिकेकडून एकाच ठिकाणी वारंवार कचरा टाकला जातो. यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायू तयार होतो. उष्णता वाढली की तो पेट घेतो. यामुळे डंपिंग ग्राउंडमधील कचऱ्याला वारंवार आग लावून धूर पसरतो आणि वायू प्रदूषण होते.



