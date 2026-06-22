कोकण

Pali News : ऐतिहासिक वारशाचे जतन! अवचितगडाच्या दरीतून 350 ते 400 किलोच्या 2 तोफांना काढले

'रोप रेस्क्यू' प्रणालीचा अनोखा वापर, शिवशंभो प्रतिष्ठान व सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ संस्थेची संयुक्त मोहीम यशस्वी.
Two Cannons Weighing 350 400 kg Retrieved from Avchitgad Fort

Two Cannons Weighing 350 400 kg Retrieved from Avchitgad Fort

sakal

अमित गवळे
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पाली - दुर्गम गडकिल्ल्यांचा इतिहास आणि त्यांचा अनमोल ठेवा जतन करण्यासाठी शिवशंभो प्रतिष्ठान रोहा व सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्था यांनी अवचितगड येथे एक अत्यंत थरारक आणि कौशल्याने परिपूर्ण अशी संयुक्त मोहीम शनिवारी (ता. 20) यशस्वीपणे पार पाडली आहे. या मोहिमेअंतर्गत गडाच्या अवघड दरीतून दोन ऐतिहासिक तोफांना सुरक्षितपणे वर आणून गडावर पुन्हा स्थापित करण्यात आले.

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