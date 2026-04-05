Pali Sankashti crowd: संकष्टीला पालीत भक्तिसागर; बल्लाळेश्वर दर्शनासाठी गर्दी, अन्नछत्र बंद राहिल्याने भाविकांचा हिरमोड

पाली : संकष्टी चतुर्थीला रविवारी (ता.5) अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीत भाविकांचा भक्तीसागर लोटला होता. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने संकष्टी चतुर्थीला महाराष्ट्रातून भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. श्री. बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी पहाटे पासून भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. व्यावसायिक या सिलेंडरचा पुरवठा बंद असल्यामुळे येथील अन्नछत्र बंद आहे. संकष्टी चतुर्थी निमित्त मोठ्या प्रमाणात भाविक आले होते मात्र यावेळी अन्नछत्र बंद असल्याने त्यांचा हिरमोड झाला. .मात्र भाविकांसाठी प्रसादाचे लाडू उपलब्ध करण्यात आले आहे. संकष्टी चतुर्थी निमित्त श्री. बल्लाळेश्वर मंदिर व गाभाऱ्यात फुलांची सजावट करण्यात आली होती. श्री. बल्लाळेश्वरला देखील आभूषण व वस्त्र परिधान करण्यात आले होते. तसेच मंदिरा बाहेर रांगोळी देखील काढण्यात आली होती. श्री. बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून व भारतातून भाविक दाखल झाले होते. यामुळे येथे चांगली आर्थिक उलाढाल झाली असून येथील स्थानिक व्यावसायिक सुखावले आहेत..भाविकांमुळे येथील हॉटेल व्यावसायिक, लॉजिंग बोर्डिंग वाले, पापड, लोणचे मिरगुंड विक्रेते, पेढेवाले, छोटे मोठे दुकानदार व इतर व्यावसायिकांचा धंदा तेजीत होता. मंदिर परिसरातील दुकाने व हॉटेल ग्राहकांनी गजबजले होते. भाविकांच्या सोयीसाठी बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने चोख व्यवस्था करण्यात आली होती. विविध वस्तूंनी भरलेली दुकाने व गर्दी यामुळे मंदिर परिसर गजबजलेला दिसत होता. मंदिर परिसराला यात्रेचे स्वरूप आले होते. मंदिर परिसरात आदिवासी महिला रानमेवा, काजूगर, गावठी भाज्या तसेच कांदमूळ विक्रीसाठी घेऊन आल्या होत्या. अनेक भाविक स्वतःची वाहने घेवून आले होते. तर काही लक्झरी किंवा खाजगी बसेसने आले. यामुळे पालीतील रस्त्यावर थोडीफार वाहतूक कोंडी झाली होती..सुट्टी असल्यामुळे संकष्टी चतुर्थीला भाविकांनी गर्दी केली होती. या भाविकांनी दुकानातून चांगली खरेदी सुद्धा केली. त्यामुळे व्यवसाय चांगला झाला आहे.राहुल मराठे, व्यावसायिक, बल्लाळेश्वर मंदिर परिसर.भाविकांच्या येणाऱ्या गर्दीचा अंदाज घेऊन योग्य व्यवस्थापन व नियोजन करण्यात आले होते. बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने भाविकांच्या सोयीसाठी शुद्ध थंड पाणी व इतर व्यवस्था करण्यात आली आहे. भाविकांसाठी प्रसादाचे लाडू सुरू केले आहेत. मात्र व्यावसायिक सिलेंडर नसल्याने प्रसादालयामध्ये प्रसाद (भोजन) उपलब्ध नाही. भाविकांसाठी सर्व प्रकारच्या आवश्यक सोयी सुविधा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होत नाही.जितेंद्र गद्रे, अध्यक्ष, बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्ट.