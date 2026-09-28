El Nino Impact: अल निनोच्या कमी पावसाने रत्नागिरी, राजापूर, संगमेश्वरातील भातशेती कोलमडली; ३०-४० टक्के उत्पादन घटण्याचा अंदाज

राजापूर : अल निनो वादळाच्या प्रभावामुळे यावर्षी अपेक्षापेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. त्यामध्ये ऐन लावणीच्या हंगाम आणि त्यानंतर पीक फुलोर्यात येण्यापूर्वी भातशेतीला पाण्याची गरज होती. मात्र, नेमके याच कालावधीमध्ये पावसाने दांडी मारल्याने पुरेशा पाण्याअभावी भातशेती पिक अडचणीत आले आहे. पाण्याअभावी रोपे सुकण्यासह मरू लागली असून परिपक्व झालेल्या भाताच्या लोंबीमध्ये दाणे कमी अन् चिंब जादा’ अशी स्थिती आहे. काही भागामध्ये पिकाला लोंब्याच नाहीत, तर निमगरव्या आणि गरव्या (महान) भातशेतीच्या लोंबीमध्ये चिंब (पोचटपणा) जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. एकंदरीत, अल निनो वादळाच्या प्रभावामुळे उन्हाळ्यामध्ये भीषण पाणीटंचाई, आंबा-काजू उत्पादन अन् उत्पन्नात घट या आलेल्या संकटानंतर आता भातशेतीही दुष्काळाच्या संकटात अडकली आहे. .पेरणी आणि लावणीचे वेळापत्रक बिघडलेगेल्या सुमारे दहा वर्षापूर्वी सर्वसाधारणतः पाऊस मे महिन्याच्या शेवटी सुरू होवून जूनच्या महिन्याच्या दुसर्या आठवड्यापासून नियमितपणे पडत असे. त्यामुळे भातशेतीची पेरणी वेळेमध्ये होवून लावणीची कामेही वेळेमध्ये उरकत होती. मात्र, गेल्या काही वर्षामध्ये सातत्याने वातावरणामध्ये होणार्या बदलावांमुळे पावसाच्या आगमनाचा मुहूर्त बदलत चालला आहे. त्याचा परिणाम पुढे रोपांच्या लावणीवर होताना दिसत आहे. अलीकडच्या काही वर्षामध्ये साधारणतः मे महिन्याच्या मध्याला पावसाला दणक्यात शुभारंभ होतो. त्याप्रमाणे यावर्षी पावसाला सुरवात झाली. त्यानंतर, काही दिवस पाऊस बरसण्यामध्ये नियमितता राहिल्याने नियमित पाऊस सुरू झाल्याच्या अंदाजाने शेतकर्यांनी पेरणी केली. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये लावणीच्या हंगामाला सुरूवात झालेली असताना पावसाने पुन्हा ब्रेक घेतला होता. त्यामुळे पाण्याअभावी अनेक ठिकाणची लावणी रखडली होती. एकंदरीत, गेल्या काही वर्षामध्ये पावसाच्या बिघडलेल्या वेळापत्रकाचा भातशेतीलाही चांगलाच फटका बसताना दिसत आहे..तीन तालुके दुष्काळग्रस्तरत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये यावर्षी जून 2026 ते 15 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत एकूण 2634.40 मिमी. पावसाची नोंद झाली आहे. मात्र, एकूण सरासरीच्या तुलनेत 88 टक्के पाऊस झाले आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी, राजापूर आणि संगमेश्वर तालुक्यात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. साहजिकच, त्याचा या तालुक्यातील भातशेतीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून कमी पडलेल्या पावसामुळे रत्नागिरी, राजापूर आणि संगमेश्वर हे तीन तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कृषी विभागाकडून भातशेतीच्या करण्यात आलेल्या प्राथमिक सर्व्हेक्षणामध्ये या तीन तालुक्यांमध्ये भातशेतीची गंभीर स्थिती असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. भातशेतीच्या नुकसानीची वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होण्यासाठी कृषी विभागाकडून भातशेतीच्या नुकसानीचे सर्व्हेक्षण हाती घेतले आहे..कीडरोग वा निळे भुंगेरेचा तुलनेने प्रादुर्भाव कमीभातलावणीची कामे उरकल्यानंतर साधारणतः ऑगस्ट महिन्यामध्ये पावसाचा जोर कमी होताच भातशेतीवर करपा रोगासह निळा भुंगेरा अन् किडीचा मोठ्याप्रमाणात प्रादुर्भाव होण्याची स्थिती दरवर्षी राहीली आहे. त्यातून, दहा ते पंधरा टक्के उत्पादन घटते. मात्र, दरवर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी करपा रोगासह निळे भुंगेराचा प्रादुर्भाव कमी प्रमाणात दिसून आला आहे. भातकापणीचा अद्याप हंगाम सुरू झालेला नसल्याने भातावर लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावाचा अंदाज आलेला नाही. मात्र, सद्यस्थिती पाहता लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव राहण्याची शक्यता कमी दिसत आहे..पाणी अन् अन्नद्रव्याअभावी रोपांची पिवळे पानेभातपीक पसवण्याचा कालावधी पुढे सरकला असून, याच नाजूक टप्प्यावर पाऊस लांबल्याचा पिकावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. लावणी झालेल्या रोपांच्या वाढीच्या काळामध्ये त्यांना पुरेसे पाणी मिळणे गरजेचे असते. मात्र, याच काळात पावसाअभावी जमीन कोरडी झाली होती. त्यामुळे भात रोपांना पुरेसे अन्नद्रव्य पुरवठा न होवू शकल्याने भातशेतीची पाने पिवळी झाली आहेत. पाणी अन् अन्नद्रव्यअभावी भातशेतीची रोपांची पाने पिवळी होण्याचा गेल्या दशकभरामध्ये यावर्षी पहिल्यांदाच प्रकार घडल्याचा अनुभव शेतकर्यांकडून सांगितला जात आहे..कातळपरिसरातील भातशेती अडचणीतचालू वर्षी खरीप हंगामात रत्नागिरी जिल्ह्यात भात व नाचणीची सुमारे 53 हजार 628 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली आहे. त्यामध्ये सुमारे साठ टक्के मळेशेती तर, चाळीस टक्के शेती कातळ परिसरामध्ये आहे. कातळ परिसरातील भातशेतीवर कमी पाण्याचा मोठ्याप्रमाणात परिणाम होण्याचा अंदाज शेतकर्यांसह कृषी विभागाकडून वर्तविला जात आहे. सद्यस्थितीमध्ये कातळ परिसरातील भाताची रोपे पाण्याअभावी सुकली आहेत. या भागातील शेतामध्ये लोंब्या चांगल्या तयार झालेल्या असल्या तरी, लोंब्यांमध्ये दाणे कमी आणि चिंब (पोचटपणा) जास्त दिसून येत आहे. त्यातून, कातळ परिसरामध्ये उत्पादनामध्ये सुमारे चाळीस टक्क्यांनी उत्पादन घटण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे..तीस ते चाळीस टक्के उत्पादन घटण्याचा अंदाजलोंबी भरण्यापूर्वीच्या कालावधीमध्ये रोपांची चांगली वाढ होण्यासह मजबुतीसाठी पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र, त्याच कालावधीमध्ये पावसाने दांडी मारली. त्यामुळे लोंबीमध्ये चिंब जादा झाले आहे. भाताच्या एका लोंबीमध्ये सर्वसाधारण सव्वाशे ते दीडशे दाणे असतात. यावर्षीही लोंबीतील दाण्यांच्या संख्यांची स्थिती काहीशा तशाच स्वरूपाची आहे. मात्र, त्यामध्ये दाणे कमी आणि चिंब (पोचट वा रिकामी दाणे) जास्त अशी स्थिती राहिली आहे. त्यातून, यावर्षी भाताच्या उत्पन्नामध्ये तीस ते पस्तीस टक्के घट झाल्याचे शेतकरी सांगतात..रानडुक्कर, गवे रेड्यांकडून भातशेतीचे नुकसानगेल्या काही वर्षामध्ये रानडुक्करांसह गव्या रेड्यांचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे चित्र आहे. रोपांची लावणी केल्यानंतर शेतामध्ये घुसणारे गवा रेड्याचे कळप रोपे खावून फस्त करतात. काही शेतमळ्यांमध्ये कळपाने बसून शेतीची नासधूस करीत आहेत. त्यानंतर, कापणीयोग्य झालेल्या भातशेतीमध्ये घुसून रानडुक्करांकडून नुकसान केले जात आहे..जमा-खर्चाचा ताळेबंद बिघडणारविविध कारणांमुळे पर्यावरणामध्ये सातत्याने होणार्या बदलावामुळे गेल्या काही वर्षामध्ये पावसाचे वेळापत्रक बिघडून गेले आहे. त्याचा फटका भातशेतीला बसू लागला आहे. आधीच पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव, खते, किटकनाशके, यंत्रसामुग्री, पेट्रोल-डिझेल यांचे वाढलेले दर, कीडरोगांचा प्रादुर्भाव, व्यवसायिक दृष्टीकोनाचा अभाव आदी विविध कारणांमुळे भातशेतीचा खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ न बसल्याने आधीच भातशेती आतबट्ट्याची झाली आहे. त्यामध्ये आता पावसाच्या अनियमितपणाची भर पडली असून भातशेतीच्या उत्पादनामध्ये घट झाली आहे..“ भातलावणीवेळी आणि त्यानंतर पावसाचा म्हणावा तितकासा जोर राहिलेला नाही. भातरोपांच्या वाढीसाठी आवश्यक पाणी न मिळाल्याने रोपांची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. काही ठिकाणी फुटवे कमी आले आहेत. काही भागांत भाताच्या रोपांची पाने लालसर अन् पिवळी झाली आहेत. यावर्षी अपेक्षित उत्पादन येण्याची शक्यता कमी आहे. सुमारे 30 टक्के घट होईल, असा अंदाज आहे.”मनोहर गुरव, शेतकरी.“ ऐन लावणीच्या हंगामामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावषीही पावसाने दांडी मारली. त्यानंतर, फुलोर्यात येण्यापूर्वी पाण्याची भातशेतीला गरज असताना याच कालावधीमध्ये पावसने पुन्हा एकदा दडी मारली आहे. पाण्याअभावी कातळावरील भातशेती पुरती करपून गेली आहे. सुकलेली भातशेती केवळ कापणीयोग्य असून लोंबीमध्ये दाण्यांपेक्षा जादा चिंब असल्याने उत्पादनाची अपेक्षा नाही. त्यामुळे भातशेतीच्या नुकसानीचे तात्काळ सर्व्हेक्षण अन् पंचनामे होणे गरजेचे आहे. भातकापणी झाल्यानंतर पंचनामे नकोत. ”- मनोहर धुरी, माजी सरपंच.“शासनाने जिल्ह्यातील भातपिकांची चाचपणी करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार केलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये राजापूर तालुक्यामध्ये भातशेतीची गंभीर परिस्थिती दिसत आहे. त्यामध्ये मळे शेतीच्या तुलनेमध्ये कातळ परिसरातील भातशेतीची स्थिती अधिकच बिकट आहे. पाण्याअभावी सरासरी तीस ते चाळीस टक्के उत्पादनामध्ये घट झाल्याचे प्राथमिक चित्र आहे.”- अमोल सपकाळ, राजापूर तालुका कृषी अधिकारी.“दरवर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी कमी पडलेल्या पावसाचा प्रतिकूल परिणाम भातशेतीवर दिसून येत आहे. त्यामध्ये विशेषतऋ कातळ परिसरातील शेतीवर त्याचा जास्त परिणाम दिसत आहे. पुरेशा पाण्याअभावी जमीन कोरडी राहील्याने त्यातून, पुरेसे अन्नद्रव्य न मिळाल्याने रोपांची पाने पिवळी झाली आहेत. या सार्याचा भातशेतीच्या उत्पादनवर परिणाम होवून ते सुमारे पंचवीस ते तीस-पस्तीस टक्के घटण्याचे प्राथमिक चित्र दिसत आहे. दरवर्षीच्या तुलनेमध्ये कीडरोग अन् निळे भुंगेरेचा प्रादुर्भाव कमी दिसत आहे.”- डॉ. सुदेश चव्हाण, कीटकशास्त्रज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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