Radhanagari Wildlife Sanctuary : मांजरखिंड ते काळम्मावाडी धरण मार्गावर खुललं निसर्गाचं सौंदर्य; झाडांवर रुबाबात वावरणारा 'शेकरू' कॅमेऱ्यात कैद

सरवडे : राधानगरी अभयारण्याच्या निसर्गसमृद्ध जंगलात महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असलेल्या शेकरूचे दर्शन घडल्याने निसर्गप्रेमींत आनंदाचे वातावरण आहे. मांजरखिंड ते काळम्मावाडी धरण मार्गावर जंगलभ्रमंती करत असताना प्रीतम पाटील (मोघर्डे) यांच्या निदर्शनास हा आकर्षक प्राणी आला. फांद्यांवर मुक्तपणे वावरणाऱ्या शेकरूचे छायाचित्र त्यांनी कॅमेऱ्यात (Indian giant squirrel in Kolhapur forest) टिपले..शेकरू म्हणजेच भारतीय विशाल खार. हा महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असून त्याच्या आकर्षक रंगसंगतीमुळे आणि लांब, दाट शेपटीमुळे तो विशेष ओळखला जातो. तांबूस-केशरी, तपकिरी आणि पांढऱ्या रंगांच्या छटा असलेला हा प्राणी प्रामुख्याने घनदाट जंगलातील उंच झाडांवर वास्तव्य करतो. जंगलातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने शेकरूचे अस्तित्व महत्त्वाचे मानले जाते. राधानगरीच्या जंगलात महाराष्ट्राच्या राज्यप्राण्याचे दर्शन होणे ही स्थानिकांसाठी अभिमानाची आणि आनंदाची बाब आहे. प्रीतम पाटील यांना जंगलभ्रमंती आणि वन्यजीवांचे छायाचित्रण करण्याची विशेष आवड आहे..जंगलातील विविध पक्षी आणि वन्यप्राण्यांचे निरीक्षण करून त्यांचे क्षण कॅमेऱ्यात टिपणे हा त्यांचा छंद आहे. याच छंदातून मांजरखिंड-काळम्मावाडी धरण मार्गावर त्यांना शेकरूचे दर्शन झाले आणि त्यांनी हा अविस्मरणीय क्षण छायाचित्राच्या माध्यमातून जतन केला..White Stork in Ratnagiri : महाराष्ट्रात दुर्मीळ असलेला 'युरोपियन पांढरा करकोचा' रत्नागिरीत अवतरला; जाणून घ्या या परदेशी पाहुण्याचा थक्क करणारा प्रवास.राधानगरी-काळम्मावाडी जंगलात त्याचे दर्शन होणे ही अभिमानाची बाब आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगलतोड न होता निसर्ग आणि वन्यजीवांचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. आज जंगल वाचवले, तरच उद्याच्या पिढीला हे दुर्मीळ वन्यजीव पाहता येतील.-प्रीतम पाटील, वन्यजीव अभ्यासक, छायाचित्रकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.