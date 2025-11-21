Raigad Accident : एका क्षणात दोन कुटुंबं उद्ध्वस्त! स्पोर्ट्स बाईकचा भीषण अपघात, दोन तरुण मित्रांचा दुर्दैवी अंत

रायगड : रायगड जिल्ह्यातील पेण शहराजवळील गणपती वाडी स्टॉप परिसरात झालेल्या भीषण अपघाताने (Raigad Accident) पेण शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या दुर्घटनेत दोन तरुण मित्रांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोन कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. शहरात सर्वत्र शोककळा पसरली आहे..खोपोलीकडे जाताना भीषण अपघातपेण शहरातील नीलेश किरण पाटील (वय २२, रा. नदीमाळ नाका) आणि वरद अमित सुतार (वय १९, रा. परीट आळी) हे दोघे मित्र MH 06 CT 8934 या BMW स्पोर्ट्स बाईकवरून खोपोलीकडे जात होते. गणपती वाडी स्टॉपजवळील हॉटेल सौभाग्य इन समोर त्यांचा भीषण अपघात झाला. अपघात एवढा गंभीर होता की तात्काळ दोघांना पेण उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..Nagpur Crime : मुलीच्या अफेअरचा संशय, ती पळत बाहेर आली अन्...; नागपुरातील घटनेचा थरारक शेवट.अपघाताचे कारण अद्याप अस्पष्टघटनेची माहिती मिळताच पेण पोलिसांनी स्थलावर धाव घेत पंचनामा केला. अपघात नेमका कसा झाला? बाईकचा वेग, रस्त्याची स्थिती किंवा इतर कोणते कारण कारणीभूत होते का? याचा तपास सुरू आहे. संबंधित प्रकरणाची नोंद पेण पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. या अपघाताने दोन्ही तरुणांचे कुटुंब, नातेवाईक आणि मित्रपरिवार पूर्णपणे कोलमडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.