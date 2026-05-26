Sagargad History : सागरगडावर लागला प्राचीन विहिरीचा शोध; छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली गडावरील 'ती' जागा पाहून दुर्गप्रेमीही थक्क...

पोयनाड : धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ऐतिहासिक सागरगडावर प्राचीन काळातील एका विहिरीचा शोध लागला असून, दुर्गरक्षक सामाजिक संस्थेच्या संवर्धन मोहिमेला (Sagargad fort conservation news) मोठे यश मिळाले आहे. अलिबाग तालुक्यातील ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या सागरगडावर नव्याने सापडलेल्या या जलस्रोतामुळे गडाच्या इतिहासात आणखी एक महत्त्वपूर्ण भर पडली आहे..दरवर्षीप्रमाणे दुर्गरक्षक सामाजिक संस्थेतर्फे सागरगड विजय दिन साजरा करण्यात आला. सागरगडाच्या शिडी दरवाजाजवळील बुरुजाशेजारी काही महिन्यांपूर्वी संस्थेच्या सदस्यांना ही विहीर आढळून आली होती. त्रिकोणी आकाराची ही विहीर सुमारे नऊ फूट खोल असून, विहिरीत उतरण्यासाठी सहा घडीव पायऱ्या बांधण्यात आल्या आहेत. स्थानिकांमध्ये ही विहीर 'साखळीची विहीर' ओळखली जाते..गेल्या चार महिन्यांपासून दुर्गरक्षक संस्थेकडून या विहिरीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम सुरू होते. अखेरीस विजय दिनाच्या पूर्वसंध्येला विहीर मोकळी करण्यात आली. तसेच जलरोधक भिंत उभारण्यात आली..जलस्रोतामुळे गडसंवर्धनाला नवी दिशासागरगडावर सापडलेली ही विहीर भविष्यात गडावरील पाणी साठवणुकीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. पावसाळ्यात या विहिरीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठू शकणार असून, गडावरील पर्यटक आणि दुर्गप्रेमींसाठीही ती उपयुक्त ठरेल. ऐतिहासिक जलस्रोताचे जतन झाल्याने सागरगडाच्या संवर्धनाला नवी दिशा मिळाली असून, शिवप्रेमी, इतिहास अभ्यासक आणि पर्यटकांसाठी हे आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहे..सागरगडाचा इतिहास जपणे हे आमचे कर्तव्य आहे. पुरंदरच्या तहातून गमावलेला हा गड शिवरायांनी ज्या दिवशी पुन्हा जिंकला त्या दिवसाच्या पूर्वसंध्येला हा ऐतिहासिक जलस्रोत पुन्हा जिवंत करता आला, हा एक अद्भुत योग आहे.-कल्याण जुईकर, उपाध्यक्ष, दुर्गरक्षक सामाजिक संस्था.