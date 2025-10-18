कोकण

Raigad Atrocity Cases : रायगड जिल्ह्यात अट्रॉसिटी गुन्ह्यांत घट; सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या कायद्यान्वये अवघे चार गुन्हे नोंद

Atrocity Cases Decline in Raigad : रायगड जिल्ह्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अट्रॉसिटी) गुन्ह्यांचे प्रमाण घटले असून, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे यांनी महाडमधील एका प्रकरणासह विविध योजनांचा आढावा घेतला.
Raigad Sees Sharp Dip in Atrocity Cases; SC Commission Demands Action in Mahad Case.

Sakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : रायगड जिल्ह्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अन्वये (अट्रॉसिटी) गुन्हे घडण्याचे प्रमाण घटले आहे. जिल्ह्यात चालू वर्षात सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या कायद्यान्वये अवघे चार गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

Court
Raigad
Atrocity
police department

