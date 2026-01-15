Raigad Crime : फेब्रुवारीत होतं लग्न, पण साखरपुड्याच्या आदल्या दिवशी कळालं नवरी गरोदर, १५ वर्षीय मुलीसोबत आईवडिलांनी... धक्कादायक घटना

रायगड जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अलिबाग तालुक्यात एक अल्पवयीन मुलीचा सारखपुडा करण्यात येत होता पण खळबळजनक बाब म्हणजे ती गरोदर असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत तिच्या आईवडीलांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. .पीडित मुलगी आणि २० वर्षीय समीर नारायण नाईक यांची ओळख नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झाली होती.ही ओळख पुढे प्रेमसंबंधात रूपांतरित झाली. जानेवारी २०२५ पासून समीरने मुलगी अल्पवयीन असल्याचे जाणून असूनही तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केले.मुलीच्या घरात आणि पोयनाड येथील आदिवासी पाडा परिसरात त्याने अनेकदा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या अत्याचारांमुळे मुलगी गर्भवती राहिली. .विशेष म्हणजे, मुलगी अल्पवयीन असूनही दोन्ही कुटुंबीयांनी गेल्या वर्षी तिचा विवाह समीरसोबत ठरवला होता. साखरपुडा आणि लग्नाच्या तयारी पूर्ण झाल्या होत्या. मात्र, गर्भधारणेची माहिती समोर आल्यानंतर कुटुंबियांनी पोयनाड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..Crime: गुन्ह्यांचं शतक करायचं होतं, पण ५०० रुपयांच्या नोटेनं खेळ बिघडवला, तरुणाला तुरुंगवास घडवला, काय घडलं?.पोलिसांनी समीर नाईक यास अटक केली असून, त्याच्यावर पोक्सो कायदा, बलात्कार (IPC 376), अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार आणि इतर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपीने मुलीला फूस लावून अत्याचार केले असून, प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.