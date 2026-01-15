कोकण

Raigad Crime : फेब्रुवारीत होतं लग्न, पण साखरपुड्याच्या आदल्या दिवशी कळालं नवरी गरोदर, १५ वर्षीय मुलीसोबत आईवडिलांनी... धक्कादायक घटना

POCSO Case Arrest Raigad : मुलगी अल्पवयीन असल्याचे माहित असूनही दोन्ही कुटुंबांनी तिचा विवाह ठरवला होता. पोलिसांनी समीर नाईकला अटक केली असून पोक्सो व बलात्कारासह गंभीर कलमे लावली आहेत.
Yashwant Kshirsagar
रायगड जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अलिबाग तालुक्यात एक अल्पवयीन मुलीचा सारखपुडा करण्यात येत होता पण खळबळजनक बाब म्हणजे ती गरोदर असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत तिच्या आईवडीलांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला अटक करण्यात आली आहे.

