Raigad News: पालीतील ढोकशेत धरणात पोहायला गेलेले ४४ वर्षीय व्यक्ती बुडाले; १३० फूट खोल पाण्यात शोधमोहीम सुरू

-अमित गवळे पाली: सुधागड तालुक्यातील ढोकशेत येथील धरणामध्ये पोहण्यासाठी गेलेले मौजे दहिगाव येथील रहिवासी दत्तू गौरु वाघमारे (वय ४४) हे रविवारी (ता. 11)) सकाळी ११:०० वाजता पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडाल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच पाली पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाल्या असून बुडालेल्या व्यक्तीचा शोध घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...घटनेची माहिती मिळताच पाली पोलीस ठाण्याचे पथक, सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेचे जिवरक्षक आणि पालीतील आपदा मित्र यांनी तातडीने ढोकशेत धरण गाठले. प्रशासकीय यंत्रणा आणि आपदा मित्रांच्या सहकार्याने धरणाच्या पात्रात व्यापक शोधमोहीम हाती घेण्यात आली आहे. एका लहान मुलाने वाघमारे यांना पाण्यात बुडताना पाहिले होते. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते खोल पाण्यात गेले आणि बुडाले. अद्याप सदर व्यक्तीचा शोध लागलेला नसून शोधमोहीम सुरुच आहे..घटनास्थळी शोधमोहीम राबवत असताना धरणातील पाण्याची खोली अंदाजे १२० ते १३० फूट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एवढ्या प्रचंड खोल पाण्यात उतरून शोधकार्य करणे रेस्क्यू टीमच्या जिवरक्षकांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक आणि जोखमीचे ठरत आहे. नेमक्या कोणत्या ठिकाणी व्यक्ती बुडाली आहे, याचा शोध घेण्यात अडचणी येत आहेत..आधुनिक अंडरवॉटर ड्रोनची गरजरायगड जिल्ह्यात नद्या, तलाव आणि धरणांमध्ये बुडण्याच्या दुर्घटना वारंवार घडत असतात. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत शोधमोहीम अधिक जलद, प्रभावी आणि रेस्क्यू टीमच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन राबवण्यासाठी आधुनिक अंडरवॉटर ड्रोन या उपकरणाची नितांत गरज असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. जीवरक्षक सागर दहिंबेकर यांनी दिली..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.याच अनुषंगाने सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेमार्फत गेल्या पाच महिन्यांपासून रायगड जिल्हा प्रशासन तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर फाटक यांच्याकडे अंडरवॉटर ड्रोन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे. प्रशासनाकडून हे उपकरण लवकरात लवकर पुरवले जाईल असे आश्वासनही दिले गेले आहे. रायगड जिल्हा प्रशासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर अंडरवॉटर ड्रोन उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती रेस्क्यू टीम आणि स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.