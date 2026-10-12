कोकण

Raigad News: पालीतील ढोकशेत धरणात पोहायला गेलेले ४४ वर्षीय व्यक्ती बुडाले; १३० फूट खोल पाण्यात शोधमोहीम सुरू

Raigad DhokShet Dam Search for Missing 44 Year Old Man Continues: ढोकशेत धरणात ४४ वर्षीय व्यक्ती बुडाले; १३० फूट खोल पाण्यात शोधमोहीम
Pali DhokShet Dam News 44 Year Old Man Goes Missing in Deep Water Rescue Teams Face Challenges During Search Operation

Pali DhokShet Dam News 44 Year Old Man Goes Missing in Deep Water Rescue Teams Face Challenges During Search Operation

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अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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-अमित गवळे

पाली: सुधागड तालुक्यातील ढोकशेत येथील धरणामध्ये पोहण्यासाठी गेलेले मौजे दहिगाव येथील रहिवासी दत्तू गौरु वाघमारे (वय ४४) हे रविवारी (ता. 11)) सकाळी ११:०० वाजता पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडाल्याची  घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच पाली पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाल्या असून बुडालेल्या व्यक्तीचा शोध घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

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