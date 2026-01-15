कोकण

Raigad ZP Election : रायगडमध्ये आरक्षणाच्या फेऱ्यात दिग्गज अडकले; राजकीय समीकरणे बदलणार!

Reservation Impact : रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, आरक्षणाच्या नवीन समीकरणामुळे प्रस्थापित नेत्यांची कोंडी झाली आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. मात्र नुकतेच निवडणूक आयोगाने या निवडणूका जाहीर करून आचारसंहिता लागू केल्याने या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र बदललेल्या आरक्षणामुळे निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरही उमेदवारी जाहीर करण्यात सर्वच पक्षांकडून विलंब होत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.

