Raigad ZP Election : रायगडमध्ये आरक्षणाच्या फेऱ्यात दिग्गज अडकले; राजकीय समीकरणे बदलणार!

पाली : रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. मात्र नुकतेच निवडणूक आयोगाने या निवडणूका जाहीर करून आचारसंहिता लागू केल्याने या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र बदललेल्या आरक्षणामुळे निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरही उमेदवारी जाहीर करण्यात सर्वच पक्षांकडून विलंब होत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे..या निवडणुकीत लागू झालेल्या आरक्षणाच्या नव्या आराखड्यामुळे अनेक अनुभवी नेते व विद्यमान पदाधिकारी अडचणीत सापडले आहेत. काहींना आपला पारंपरिक मतदारसंघ सोडून दुसऱ्या ठिकाणी प्रयत्न करावा लागत आहे, तर काहींची उमेदवारीच धोक्यात आली आहे. विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी लागू झालेल्या आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी पक्षांतर्गत नाराजी व दबाव गटांचे राजकारण उफाळून आले आहे. याचे पडसाद सर्वत्र उमटत असून, काही पक्षांमध्ये वरिष्ठ नेत्यांच्या निकटवर्तीयांना संधी मिळणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पारंपरिक कार्यकर्ते व स्थानिक नेतृत्व यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यामुळे उमेदवार निवड प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..BMC Election 2026 Exit Poll :\nमुंबई कुणाची? महापालिका निवडणुकीचे आठ ‘एक्झिट पोल’ फक्त एकाच क्लिकवर!.राजकीय बदलणारराजकीय समीकरणेही या निवडणुकीत बदलत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कोणता पक्ष कोणाशी युती करणार, कोण कोणाच्या गटातून निवडणुकीत उतरणार, कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाला माघार घ्यावी लागणार हे सर्व चित्र येत्या दोन दिवसांत स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे..बदललेल्या आरक्षणाचा फटकादरम्यान, अनेक नेते व कार्यकर्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या मतदारसंघात सातत्याने काम करत असून, आता आरक्षण बदलल्या मुळे त्यांना निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याची खंत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता असून, स्थानिक राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी होण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.