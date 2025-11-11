Raigad Protest : सुधारित पेन्शन योजना व इतर प्रलंबित मागण्याकरिता कर्मचारी, शिक्षकांची जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने!

पाली : सरकारी निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या १८ लाख कर्मचारी शिक्षकांचा 11 नोव्हेंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याकामी प्रशासकीय यंत्रणेच्या सहकार्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कामासाठी व आचार संहिता च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत पुकारलेल्या बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे..मात्र, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी व इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता 11) भोजन काळात जिल्ह्यात निदर्शने करून नोंदविण्यात आला. रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर निदर्शने आंदोलन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, समन्वय समिती कार्याध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ राज्य सह सचिव डॉ. कैलास चौलकर यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच कर्मचारी संघटना सरचिटणीस तथा निमंत्रक प्रभाकर नाईक, कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, राज्य प्रतिनिधी परशुराम म्हात्रे, कोषाध्यक्ष दर्शना पाटील, अलिबाग अध्यक्ष दर्शना कांबळे, प्रणाली म्हात्रे, संतोष तावडे, सचिन जाधव, गोविंद म्हात्रे, रायगड जिल्हा पेन्शनर संघटना सरचिटणीस काशिनाथ जाधव इत्यादी पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले..Maharashtra Strike : सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांचा बेमुदत संप तुर्तास स्थगित\nमात्र 11 नोव्हेंबरला करणार निदर्शने आंदोलन!.या आहेत मागण्यासरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनचा प्रश्न 1 मार्च, 2024 च्या अमंलबजावणी दिनांकापासून सोडविण्याचे घोषित करण्यात आले. परंतु त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व नियम विषद करणारे परिपत्रक / शासन निर्णय अद्याप पारीत झालेला नाही. जे कर्मचारी 1 मार्च, 2024 नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत ते अद्याप पेन्शन लाभापासून वंचित आहेत.राज्य सरकारचा आधार असणाऱ्या व सरकारची ध्येय धोरणे प्रभावी पणे राबविणारे सरकारी कर्मचारी -शिक्षकांची देखिल आर्थिक निकड पुर्ण झाली पाहिजे या करीता ठोस निर्णय होत नाहीत. नविन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करावा, विनाअनुदानित व सर्वच शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना तात्काळ पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावे..चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न चर्चा होऊनसुध्दा सोडविले जात नाहीत. नगर पंचायत, नगर परिषदचा आकृतीबंध तयार करणे तसेच कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. याबाबत शासनाकडून दिरंगाई होत आहे.सर्वच विभागात कर्मचारी संख्या कमी असूनही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंदगतीने सुरु आहे. एक कर्मचारी दोन चार कर्मचाऱ्यांचे काम करीत आहे. सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करणे बाबत अध्याप निर्णय झालेला नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, कंत्राटीकरण व खासगीकरण धोरण रद्द करून कायम स्वरूपी कर्मचारी भरती करावी. केंद्र सरकारने पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. नविन चार कामगार कायदे (संहिता ) रद्द कराव्या. सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा, सरकारी विभागाचे संकोचीकरण थांबवा. अशा मागण्या निर्णयासाठी प्रलंबित असल्यामुळे आज निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. निदर्शना नंतर मुख्यमंत्री यांना देण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील तहसीलदार सामान्य प्रशासन श्री. शितल दलाल यांना देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.