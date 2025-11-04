Raigad Rainfall : रब्बी हंगामालाही फटका हक्काच्या नाचणी वरी व कडधान्य या नगदी पिकांवर संकट

पाली : रब्बी हंगामाची सुरुवात साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होते आणि तो मार्च-एप्रिल महिन्यापर्यंत चालतो. जिल्ह्यात रब्बी हंगामात जवळपास साधारण बारा ते साडे पंधरा हजार हेक्टरवर कडधान्याचे पिक घेतले जाते. भात शेतीची सर्व कामे आटोपल्यावर शेतकरी राजा आपल्या शेतात कडधान्य लावतो. त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडते. मात्र लांबलेल्या पावसामुळे सध्या कडधान्य पिकास पूरक हवामान देखील नाही. आणि शेतजमीनीत पाणी साठले आहे. .भातपीक शेतात काढणी अभावी तसेच आहे. तसेच डोंगर उतारावरील जमीन देखील अजून ओली असून तिथे गवत तसेच आहे. त्यामुळे वरी व नाचणी लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्याला मशागत करणे शक्य नाही. त्यामुळे आता कडधान्य लागवडीला मोठा उशीर होणार आहे. आणि त्याचे उत्पन्न देखील कमी असेल. रायगड जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे येथील आदिवासी बांधव डोंगर उतारावर पावसाळा गेल्यावर नाचणी व वरीची शेती करतात. ही सर्व पिके शेतकऱ्यांना रोख उत्पन्न देतात. परिणामी आता आदिवासी बांधव व शेतकऱ्यांना नुकसानीला व अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे..बळीराजाला आर्थिक चणचण.भात शेतीचे नुकसान तर झालेच मात्र आता कडधान्य पिकाला देखील फटका बसला आहे. शेतीचे शास्त्र असते त्यानुसार प्रत्येक हंगाम सांभाळावा लागतो. त्या-त्या हंगामात ते-ते पीक घेणं अपेक्षित असतं तरच हाती चांगले उत्पादन व उत्पन्न मिळते. मात्र परतीच्या पावसामुळे आता कडधान्य पिकाचा हंगाम जवळपास गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. स्वतःच्या शेतात लावलेले चार किलोचे चवळीचे पीक परतीच्या पावसामुळे खराब झाले आहे.शरद गोळे, अध्यक्ष, कृषी मित्र संघटना, सुधागड-पाली.आदिवासी बांधव चिंतेतभात शेतीबरोबरच जिल्ह्यात बहुतांश तालुक्यात माळरान किंवा वरकस जमिनीवर आदिवासी बांधव वरी व नाचणीची शेती करतात. जिल्ह्यात नाचणी जवळपास साधारण 6 ते 7 हजार हेक्टरवर केली जाते आणि वरी जवळपास साधारण 100 हेक्टरवर केली जाते. जिल्ह्यात सुधागड, श्रीवर्धन, खालापूर, तळा, म्हसळा, महाड, पोलादपुर, पेण, कर्जत अशा आदिवासी बहुल तालुक्यांत व इतरही काही ठिकाणी वरी व नाचणीचे पिक आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात घेतात. स्वतःच्या हक्काची शेतजमीन नसल्याने भात लागवड करणे शक्य नाही. हक्काची जमीन असली तरी ती डोंगरावर त्यामुळेच आदिवासी बांधव माळरान किंवा वरकस जमिनीवर वरी आणि नाचणीची शेती करतात. मोठ्या मेहनतीने ही शेती करतात. आदिवासी बांधवांचे आख्खे कुटुंब या शेतीत राबतात. मग हाती आलेले पीक विकून दोन पैसे त्यांना मिळतात. या पैशातून त्यांचा काही दिवसांचा घर खर्च चालतो. शिवाय वरी व नाचणी रोजच्या खाण्यासाठी देखील मिळते. मात्र यंदा परतीच्या पावसाने मुक्काम वाढविला परिणामी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव मात्र पुरते हतबल झाला आहे. निसर्गाचा प्रकोप आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे आदिवासी बांधव या शेतीपासून भविष्यात लांब जाण्याची भीती आहे..कडधान्य पिकाला फटकाजिल्ह्यात भातासह शेतीपुरक वाल, मूग, मटकी, तूर व चवळी आदी कडधान्यांची रब्बी हंगामातील पिके घेतली जातात. कडधान्यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास तिने ते चार हजार हेक्टरवर वालाची लागवड केली जाते. त्यानंतर मुग, मटकी, चवळी, तूर आदीं कडधान्याची लागवड केली जाते. शेताच्या बांधावर तुरीची लागवड केली जाते तर बाकी कडधान्य शेतात लावले जाते. मात्र परतीच्या पावसामुळे हजारो एकर शेतजमीन पाण्याखाली गेल्यामुळे कडधान्य पिकांना देखील धोका आहे. भात शेतीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कडधान्य पिकासाठी मशागत करणे आणि कडधान्याची लागवड करणे आता तरी शक्य नाही. त्यामुळे कडधान्य पिकांना फटका बसला आहे आणि यंदा कडधान्याची पिक कमी येण्याची शक्यता कृषी तज्ञांकडून वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.