कोकण

Raigad Flood: भेरव अंबा नदीचा पूल पाण्याखाली; रायगडमधील आदिवासी गावांचा संपर्क तुटला, वाहतूक ठप्प

भेरव अंबा नदीचा पूल पाण्याखाली; पाली-खोपोली मार्गावरील वाहतूक ठप्प, आदिवासी वाड्यांचा संपर्क तुटला
Bherav Amba River bridge submerged due to heavy rain in Pali Raigad traffic completely halted

Bherav Amba River bridge submerged due to heavy rain in Pali Raigad traffic completely halted

Sakal

अमित गवळे
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पाली : मुसळधार पावसामुळे सोमवारी (ता. 27) सायंकाळी भेरव येथील अंबा नदीचा पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेला. पुलावरून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा प्रवाह सुरू असल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली.

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