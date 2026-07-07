Raigad Flood Exploitation: रायगडमध्ये पूरग्रस्तांची अमानवी लूट; टपरीवाल्यांकडून अन्न-पाण्याचे दुप्पट-तिप्पट दर, कडक कारवाईची मागणी

पाली : अतिवृष्टी आणि महापुराच्या भीषण संकटात अडकलेल्या नागरिकांना मदतीचा हात देण्याऐवजी काही टपरीवाले व हॉटेल चालकांनी त्यांची आर्थिक पिळवणूक केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. सलग दोन दिवस रस्त्यावर अडकून पडलेल्या हतबल नागरिकांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेत नाश्ता, जेवण आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी दुप्पट ते तिप्पट किंमत वसूल करण्यात आल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून आल्या आहेत..पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर अनेक सामाजिक संस्था, मंडळे, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवक स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अडकलेल्या नागरिकांच्या बचावासाठी धावून आले होते. नागरिकांना अन्न, पाणी, बिस्किटे मोफत पोहोचवण्याचे काम निस्वार्थपणे सुरू होते. मात्र, याच वेळी काही व्यावसायिक संस्थांनी मात्र वेळेचे गांभीर्य न राखता नफेखोरीला प्राधान्य दिले. एरवी दीडशे रुपयाला मिळणारे फ्राईड राईस तीनशे रुपयाला विकले जात होते. तर पाण्याची बॉटल ही 40 रुपये दराने विकली गेली. एका वडापावसाठी 40 ते 50 रुपये मोजण्यात आले. ते मिळवण्यासाठी देखील खूप परिश्रम करावे लागले..या संतापजनक प्रकारानंतर स्थानिक नागरिकांमधून प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र तीव्र आक्षेप घेण्यात येत आहे. संकटसमयी लूट करणाऱ्यांवर सरकार काय पावले उचलणार, असा थेट प्रश्न विचारला जात आहे.काही मंडळे आणि संस्था निस्वार्थपणे पाणी आणि अन्न वाटप करत असताना, काही हॉटेल धारक मात्र लोकांची लूट करत होते. वेळेचे गांभीर्य ओळखून ज्यांनी हा चुकीचा प्रकार केला, त्यांच्यावर प्रशासन काय कारवाई करणार? हा शासनाला थेट सवाल आहे..असे नागरिक आशिष कोठारी यांनी सकाळला सांगितले.अशा लूटमारीची तात्काळ चौकशी करून दोषी हॉटेल चालकांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच, भविष्यात कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत अत्यावश्यक वस्तूंची अवास्तव दरवाढ रोखण्यासाठी कडक आणि प्रभावी नियमांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..आपत्तीमध्ये लोकांना मदत करताना अनेक नागरिकांनी याबाबत तक्रारी केल्या. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अशी आर्थिक पिळवणूक करणे अत्यंत निंदनीय आणि अमानवीय आहे. आपत्ती ही नफा कमावण्याची संधी नसून माणुसकीची परीक्षा असते. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.सागर दहिंबेकर, जिवरक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.