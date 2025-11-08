Maharashtra Strike : सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांचा बेमुदत संप तुर्तास स्थगित मात्र 11 नोव्हेंबरला करणार निदर्शने आंदोलन!

पाली : महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 मार्च, 2024 या अंमलबजावणी दिनांकपासुन सुधारित पेन्शन योजना लागू करणे बाबत घोषणा करून देखील अद्याप कार्यपद्धती व नियम या बाबत शासन निर्णय पारीत केला नाही. यासह प्रलंबित मागण्या पूर्ततेसाठी हे कर्मचारी 11 नोव्हेंबर पासून बेमुदत संपावर जाणार होते. परंतु, राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याकामी प्रशासकीय यंत्रणेच्या सहकार्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कामासाठी व आचार संहितेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथे समन्वय समिती चे निमंत्रक विश्वास काटकर व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे..यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणींच्या बैठकीत पुकारलेला बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय तुर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी व इतर प्रलंबित मागण्यासाठी 11 नोव्हेंबर रोजी भोजन काळात प्रत्येक जिल्ह्यात निदर्शने नोंदविण्यात येतील. यांची शासनाने दखल न घेतल्यास हिवाळी अधिवेशनात महामोर्चाचे आयोजन करण्यात येईल. असा इशारा देण्यात आला आहे..शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्यावर कारवाई करा.रायगड जिल्ह्यातही होणार निदर्शनेयाअनुषंगाने रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हा कार्यकारी मंडळ सभे मध्ये झालेल्या सभेमधील निर्णया नुसार समन्वय समिती व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने सर्व कर्मचारी व शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी दिनांक 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुपारी भोजन सुट्टीत रायगड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय व पंचायत समिती कार्यालय तसेच सर्व शाळा व सरकारी कार्यालय समोर कर्मचारी- शिक्षक निदर्शने करणार आहेत. प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून, संविधानिक मार्गाने हे आंदोलन होणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी व शिक्षकांनी या आंदोनात सहभागी व्हावे असे आवाहन कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिती चे अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, मध्यवर्ती संघटना अध्यक्ष संदीप नागे, सरचिटणीस प्रभाकर नाईक, कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील इत्यादी पदाधिकारी आदींनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.