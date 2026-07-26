Raigad Heavy Rain : रायगडमध्ये अतिवृष्टीचा कहर; 12 जणांचा मृत्यू, हजारो घरे आणि पशुधनाचे मोठे नुकसान

पाली : रायगड जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जीवितहानीसह खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने शनिवारी (ता. 25) दिलेल्या अहवालानुसार आत्तापर्यंत आपत्तीमुळे 12 व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून 3 जण जखमी आणि 1 व्यक्ती बेपत्ता आहे. तसेच 46 मोठी जनावरे, 176 लहान जनावरे आणि 11436 कोंबड्या व पक्षी मृत अथवा बाधित झाले आहेत..जिल्ह्यात 3 पक्की आणि 54 कच्ची घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. तर 1070 पक्की आणि 214 कच्ची घरे अंशतः बाधित झाली आहेत. याशिवाय 5 झोपड्या आणि 86 गोठ्यांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 4913 घरांमध्ये पाणी शिरून नुकसान झाले आहे. व्यावसायिक नुकसानीमध्ये 20 पोल्ट्री, 30 दुकाने, 437 गणपती कारखाने आणि 254 दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याची नोंद आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कारवाई सध्या वेगाने सुरू आहे..जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये 47 सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये कर्जत आणि रोहा येथील मंदिरे, महाडमधील शाळा व स्मशानभूमी, उरणमधील शाळा, पोलादपूरमधील स्मशानभूमी व शाळा, पेणमधील आरोग्य केंद्र, शाळा व गोशाळा, तसेच खालापूर, सुधागड, तळा आणि मुरुड येथील शासकीय व सार्वजनिक इमारतींचा समावेश आहे..जीवित हानीपावसामुळे व आपत्तीमुळे जिल्ह्यात एकूण १२ व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून ३ व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत, तर १ व्यक्ती बेपत्ता आहे.पनवेल: पांडवकडा धबधबा येथे 2 (3 जुलै रोजी वाहून गेलेले 2 मृतदेह प्राप्त), आपटा येथे 1, दिघाटी येथे 1 आणि वाघाचीवाडी येथे 2 (1 जखमीचा उपचारादरम्यान मृत्यू) अशा 6 व्यक्तींचा बुडून मृत्यू.कर्जत: नेरळ (टपालवाडी धबधबा) 1, बेडीसगाव (भगीरथ धबधबा) 1 आणि भागुचीवाडी (मासेमारी करताना) 1 अशा 3 व्यक्तींचा बुडून मृत्यू.महाड: कुसगाव येथे 1 व्यक्ती पुराच्या पाण्यात वाहून बेपत्ता, तर कांबळे बिरवाडी येथे 1 व्यक्तीचा बुडून मृत्यू.खालापूर: सुभाषनगर येथे दरड कोसळून 3 व्यक्ती जखमी, तर बोरघाट येथे झाड काढताना 1 व्यक्तीचा मृत्यू.अलिबाग: वेलवली खानाव येथे 1 व्यक्तीचा पाण्यात बुडून मृत्यू..नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतरदरड कोसळण्याच्या भीतीमुळे पोलादपूर आणि खालापूर तालुक्यातील 8 गावांतील 87 कुटुंबांतील 240 नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. या नागरिकांसाठी शाळा, अंगणवाडी आणि मंदिरांमध्ये निवारा केंद्रे उभारण्यात आली असून प्रशासनाकडून अन्न व जीवनावश्यक वस्तू पुरविल्या जात आहेत..22 लघु प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरलेजिल्ह्यात 24 तासांत 44.6 मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून एकूण पाऊस 1969.2 मि.मी. (120.9 टक्के) झाला आहे. सर्व प्रमुख नद्या सध्या इशारा पातळीच्या खाली वाहत आहेत. हेटवणे धरण 91.50 टक्के भरले असून 22 लघु प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. मुख्य रस्ते व रेल्वे वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. आपत्कालीन मदतीसाठी महाड येथे एनडीआरएफचे पथक तैनात करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.