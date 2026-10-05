Indian Vulture Sighting : रायगडमध्ये जैवविविधतेचा सुखद अनुभव! कोलाड-पुणे मार्गावर एकाच झाडावर दिसली तब्बल आठ दुर्मिळ गिधाडे; वन्यजीव अभ्यासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

पाली (जि. रायगड) : रायगड जिल्ह्यात विपुल वनसंपदा आणि जैवविविधता आढळते. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे, वन्यजीवरक्षक सागर दहिंबेकर यांना शनिवारी (ता. 3) सुतारवाडी ते कुडली गावादरम्यान कोलाड-पुणे मार्गावर नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या अतिदुर्मिळ 'भारतीय गिधाडां'चे (Indian Vulture) दर्शन घडले (rare Indian vulture sighting near Sutarpadi) आहे. .एका रेस्क्यू कॉलच्या निमित्ताने परिसरात गेले असता, एकाच झाडावर तब्बल ८ गिधाडांचा समूह बसलेला आढळून आला. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने गिधाडे दिसल्याने निसर्गप्रेमी आणि वन्यजीव अभ्यासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात आणि निसर्गातील स्वच्छता राखण्यात गिधाडांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. गेल्या काही दशकांत गिधाडांची संख्या झपाट्याने घटली आहे. अशा स्थितीत सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या सुतारवाडी परिसरात एकाच वेळी ८ गिधाडे दिसणे हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक संकेत मानला जात आहे. मात्र, त्यांच्या संख्येतील ही वाढ कायमस्वरूपी आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी नियमित निरीक्षण आणि नोंदी ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..Bombay Shieldtail Snake : महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत मोलाची भर! दोडामार्गमध्ये आढळला अत्यंत दुर्मीळ 'बॉम्बे शिल्डटेल' साप, सर्पमित्रांनी केले निरीक्षण.रेस्क्यू कॉलच्या कामासाठी जात असताना कोलाड-पुणे मार्गावर अचानक एकाच झाडावर हे ८ गिधाडे बसलेले निदर्शनास आले. नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेला हा पक्षी आपल्या परिसरात एवढ्या मोठ्या संख्येने दिसणे ही निसर्गप्रेमींसाठी आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने अतिशय दिलासादायक आणि आनंदाची बाब आहे. या दुर्मिळ पक्षांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक नागरिकांनीही पुढे येऊन जनजागृती करणे गरजेचे आहे, असे वन्यजीव रक्षक सागर दहिंबेकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.