कोकण

Indian Vulture Sighting : रायगडमध्ये जैवविविधतेचा सुखद अनुभव! कोलाड-पुणे मार्गावर एकाच झाडावर दिसली तब्बल आठ दुर्मिळ गिधाडे; वन्यजीव अभ्यासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

Rare Indian Vultures Spotted in Raigad : रायगड जिल्ह्यातील सुतारवाडी-कुडली परिसरात एकाच झाडावर आठ दुर्मिळ भारतीय गिधाडे आढळली. या दर्शनामुळे सह्याद्रीतील जैवविविधता आणि गिधाड संवर्धनाबाबत आशादायी संकेत मिळाला आहे.
Indian vultures spotted on Kolad Pune road

Indian vultures spotted on Kolad Pune road

esakal

अमित गवळे
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पाली (जि. रायगड) : रायगड जिल्ह्यात विपुल वनसंपदा आणि जैवविविधता आढळते. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे, वन्यजीवरक्षक सागर दहिंबेकर यांना शनिवारी (ता. 3) सुतारवाडी ते कुडली गावादरम्यान कोलाड-पुणे मार्गावर नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या अतिदुर्मिळ 'भारतीय गिधाडां'चे (Indian Vulture) दर्शन घडले (rare Indian vulture sighting near Sutarpadi) आहे.

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