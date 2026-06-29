Raigad Journalists Protest: पत्रकारांना जिवे मारण्याच्या धमकीप्रकरणी रायगड पत्रकार संतप्त; खासदार संजय दिना पाटील यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी

पाली : पत्रकारांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद रायगड जिल्ह्यात उमटले आहेत. या घटनेचा जाहीर निषेध करत 'रायगड प्रेस क्लब' संलग्न सुधागड प्रेस क्लब'च्या वतीने सोमवारी (ता. 29) पोलिस प्रशासन आणि महसूल प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून खासदार संजय दिना पाटील यांच्याविरोधात कायद्यानुसार तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे..या नमूद केले आहे की, पत्रकारांना धमकावणे, त्यांच्या वृत्तसंकलनाच्या कामात अडथळा निर्माण करणे किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न हा लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक आहे. अशा प्रकारच्या घटनांना वेळीच आळा घालणे आवश्यक असून, दोषींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे. पत्रकार हे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे प्रतिनिधी असून, निर्भयपणे आणि निष्पक्षपणे वृत्तांकन करण्याचा त्यांना घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात. पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. पत्रकारांना भीतीमुक्त वातावरणात काम करता यावे, यासाठी प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी करून योग्य ती कठोर कारवाई करावी. पत्रकारांवरील दबाव, धमक्या आणि दडपशाहीचे प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत..सुधागड-पाली पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक हेमलता शेरेकर तसेच तहसीलदार उत्तम कुंभार यांना हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी पोलिस निरीक्षक रिकामे, सुधागड प्रेस क्लबचे अध्यक्ष विनोद भोईर यांच्यासह पत्रकार रवींद्रनाथ ओव्हाळ, मंगेश यादव, संतोष उतेकर, अमित गायकवाड, संदेश उतेकर, भगवान शिंदे, सुशील गायकवाड, अशोक मोरे, सचिन देशमुख तसेच सुधागड तालुक्यातील अनेक पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.