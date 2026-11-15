कोकण

Raigad migratory birds : रायगड जिल्ह्यात स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन सुरू; थंडी वाढताच देशी-विदेशी पक्ष्यांची रेलचेल

Migratory Birds Arrive in Raigad : थंडीची चाहूल लागताच रायगड जिल्ह्यात देशी आणि विदेशी स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन सुरू झाले आहे. पक्षी निरीक्षक, अभ्यासक आणि पर्यटकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Migratory Birds Arrive in Raigad

Migratory Birds Arrive in Raigad

esakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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पाली : थंडीच्या हंगामात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून विविध देशी व विदेशी स्थलांतरित पक्षी रायगड जिल्ह्यात दाखल होतात. मागील काही दिवसांपासून वातावरण अनुकूल झाले आहे. थंडीही चांगली पडू लागली असल्याने या स्थलांतरीत व स्थानिक पक्षांची रेलचेल सुरु झाली आहे. त्यामुळे पक्षी अभ्यासक, निरीक्षक व पर्यटक सुखावले आहेत. तसेच यामुळे पर्यटन वाढीला देखील चालना मिळत आहे. 

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