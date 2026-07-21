कोकण

Raigad Rain Warning: रायगडमध्ये मोबाईलवर अचानक ‘अतिशय गंभीर’ पावसाचा इशारा; अलार्ममुळे नागरिकांची एकच धांदल

रायगडमध्ये अचानक मोबाईलवर वाजलेल्या ‘एक्स्ट्रीमली सीव्हिअर अलर्ट’मुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण; आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा सेल ब्रॉडकास्ट इशारा चर्चेत
Extremely Severe Alert Raigad

Extremely Severe Alert Raigad

Sakal

अमित गवळे
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पाली : रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मोबाईलवर मंगळवारी (ता. 21) अचानक एक अलर्ट अलार्म वाजू लागल्याने आणि स्क्रीनवर आपत्कालीन संदेश झळकल्याने एकच घबराट पसरली. काय घडत आहे हे न कळल्यामुळे काही वेळ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

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