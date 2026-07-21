Raigad Rain Warning: रायगडमध्ये मोबाईलवर अचानक ‘अतिशय गंभीर’ पावसाचा इशारा; अलार्ममुळे नागरिकांची एकच धांदल

पाली : रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मोबाईलवर मंगळवारी (ता. 21) अचानक एक अलर्ट अलार्म वाजू लागल्याने आणि स्क्रीनवर आपत्कालीन संदेश झळकल्याने एकच घबराट पसरली. काय घडत आहे हे न कळल्यामुळे काही वेळ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..दुपारच्या सुमारास अचानक बहुतांश लोकांच्या मोबाईलवर मोठ्या आवाजात धोक्याचा अलार्म वाजू लागला. स्क्रीनवर 'Extremely severe alert' असा पॉप-अप मेसेज आला होता. यामध्ये "पुढील ३ तासांत रायगडमधील काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. मंत्रालय, मुंबई" असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता. हा मेसेज आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे (सचेत - Integrated Alert System) थेट मोबाईल नेटवर्कवरून (Cell Broadcast) पाठवण्यात आला होता..पाली येथील सुहास लोखंडे यांनी आपला अनुभव सांगताना सांगितले की, ते कंपनीत पॅनल बोर्ड दुरुस्तीचे काम करत होते. अचानक अलार्मचा आवाज येऊ लागल्याने त्यांना वाटले की पॅनल बोर्डमध्येच काही मोठा बिघाड किंवा तांत्रिक बिघाड झाला आहे. त्यांनी प्रसंगावधान राखून ताबडतोब सर्व स्विच बंद केले. तरीही आवाज थांबत नसल्याने त्यांनी खिशातून मोबाईल बाहेर काढून पाहिला असता, मोबाईल स्क्रीनवर आपत्कालीन पावसाचा मेसेज दिसला आणि अलार्म मोबाईलमधूनच वाजत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. यामुळे काही वेळ आपण प्रचंड भांबावून गेलो होतो, त्यानंतर इतर लोकांसोबत या संबंधी खात्री केली आणि निर्धास्त झालो, असे लोखंडे यांनी सांगितले..पुणे येथील रहिवासी कुणाल धनगर यांनी सांगितले की मी आणि आमचे सहकारी मुळशी येथे होतो. आणि या वेळेला आमच्या सर्वांच्या मोबाईल वरती अशाप्रकारे अलार्म वाजला व मेसेज आला रायगड मध्ये अतिवृष्टीचा इशारा, त्यामुळे आम्ही देखील सर्व अचंबित झालो..तर जीवरक्षक सागर दहिंबेकर यांनी सांगितले की अशा प्रकारच्या मेसेजमुळे लोकांना सतर्क होता आले आणि इतर लोकांना सुद्धा सतर्क करता आले..प्रशासनाचा आपत्कालीन इशाराआपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने हवामान विभागाच्या (IMD) इशाऱ्यानुसार हा तातडीचा मेसेज सर्व मोबाईलधारकांपर्यंत पोहोचवला होता. पूर्वसूचना वेळेवर मिळावी यासाठी ही यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात आली आहे. नागरिकांनी अशा अलर्टमुळे घाबरून न जाता प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे व सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.