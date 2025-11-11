Raigad News : पालीत रंगणार राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा; होतकरू कलाकार व नाट्यरसिकांना हक्काचे व्यासपीठ!

पाली : राज्यातील नाट्यरसिकांना देखील ही मोठी पर्वणी आहे. रविवारी (ता. 9) सायंकाळी जांभूळपाडा येथील गोल्ड ग्रीन इस्टेट निर्वाणा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पर्धेबाबत माहिती देण्यात आली. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या एकांकिकेस 1 लाख, द्वितीय क्रमांक मिळवलेल्या एकांकिकेस 75 हजार तर तृतीय क्रमांक मिळवलेल्या एकांकिकेस 50 हजार रोख रक्कम तसेच रायगड जिल्हा सर्वोत्तम एकांकिका 15 हजार व लक्षवेधी एकांकिका 15 हजार अशी रोख रक्कम बक्षीसे आणि आकर्षक पारितोषिक मिळणार आहेत. स्पर्धेचे यंदाचे हे तेरावे वर्ष आहे. .या स्पर्धा पालीतील ग. बा. वडेर हायस्कुल रंगमंच येथे 18 ते 24 डिसेंबर सायंकाळी 7 वाजता सुरु होतील. अशी माहिती कार्यकारणी मंडळाचे अध्यक्ष वेत्रवान गुरव, उपाध्यक्ष अभिजीत चांदोरकर, सचिव शरद निकुंभ व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या एकांकिका स्पर्धा पाहण्यासाठी रसिक प्रेमींनी अधिकाधिक संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. संस्थेतर्फे राज्य व राज्याबाहेरून आलेल्या सर्व व्यावसायिक व होतकरू कलाकारांची योग्य व नीटनेटकी व्यवस्था केली जाते. तसेच जेवणाची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे.+.रत्नागिरी- जोशी, नाटेकर, डॉ. देवस्थळी, डॉ. गणपत्ये, डॉ. घाटे यांना पुरस्कार.मान्यवरांचा गौरवयावर्षी एक जीवनगौरव पुरस्कार, तसेच सुधागड तालुक्यातील सामाजिक कार्य करणाऱ्या चार ते पाच समाजसेवकांना समाजरत्न पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तसेच पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा सन्मान देखील करण्यात येणार आहे..ग्रामीण नाट्य मंडळांचा गौरवप्रतिष्ठानच्या कार्यकारिणी मंडळाचे अध्यक्ष वेत्रवान गुरव म्हणाले की 2008 ला आम्ही नाट्य चळवळ सुरू केली. तर ग्रामीण भागातील नाट्य मंडळाचा गौरव करण्याची संकल्पना प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा प्रकाश देसाई यांच्या माध्यमातून पुढे आली. दीडशे वर्षांहून अधिक काळ नाट्यचळवळ जिवंत ठेवणाऱ्या नाट्य मंडळाचा विशेष सत्कार गेल्या वर्षी करण्यात आले. यावर्षी जिवन गौरव पुरस्कार, विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना समाज गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे..रत्नागिरी- जोशी, नाटेकर, डॉ. देवस्थळी, डॉ. गणपत्ये, डॉ. घाटे यांना पुरस्कार.प्रतिष्ठित व नवोदित कलाकार एकाच मंचावरया स्पर्धेत मोठमोठ्या नाट्यसंस्था, नामवंत कलाकार अनेक महाविद्यालये या एकांकिका स्पर्धेत भाग घेतात पालीतील नाट्यरसिक, प्रेक्षक वर्ग यावेळी उत्स्फूर्तपणे उपस्थित राहतो. यावर्षी अनेक नाट्य कलाकार या मंचावर अभिनय करताना दिसणार आहेत. या स्पर्धेचे विशेष वैशिष्ट्ये म्हणजे या मंचावर अभिनय करणारे कलाकार मोठ्या पडद्यावर( टीव्ही सिरीयल मध्ये ) पहावयास मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.