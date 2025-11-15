कोकण

Raigad News : पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी "प्रेरणा" उपक्रम!

Tribal Students : बालदिनाच्या निमित्ताने रायगड जिल्हा पोलिसांनी आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी महत्त्वाकांक्षी ‘प्रेरणा’ उपक्रमाची सुरूवात केली आहे.
Launch of ‘Prerna’ Initiative for Tribal Students in Raigad

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात हा उपक्रम राबवण्याचा मानस असून, त्याची सुरुवात शनिवारी (ता. 14) सुधागड तालुक्यातील वावळोली येथील आदिवासी आश्रमशाळेत पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांच्या हस्ते करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या दरम्यान देव एक्टिंग मॉडलिंग अकॅडमी पनवेल चे श्री देवदत्त घरत यांच्या समूहाने बालविवाह निर्मूलन बाबत पथनाट्य सादर केले "आमचा सर्वांचा एकच नारा , बालविवाह मुक्त करू रायगड सारा " ही घोषणा देऊन बालविवाह न करण्याची शपथ सर्व विद्यार्थ्यांना दिली गेली.

