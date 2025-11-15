Raigad News : पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी "प्रेरणा" उपक्रम!

पाली : जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात हा उपक्रम राबवण्याचा मानस असून, त्याची सुरुवात शनिवारी (ता. 14) सुधागड तालुक्यातील वावळोली येथील आदिवासी आश्रमशाळेत पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांच्या हस्ते करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या दरम्यान देव एक्टिंग मॉडलिंग अकॅडमी पनवेल चे श्री देवदत्त घरत यांच्या समूहाने बालविवाह निर्मूलन बाबत पथनाट्य सादर केले "आमचा सर्वांचा एकच नारा , बालविवाह मुक्त करू रायगड सारा " ही घोषणा देऊन बालविवाह न करण्याची शपथ सर्व विद्यार्थ्यांना दिली गेली..पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना अनेक संवेदनशील व गंभीर विषयांवर प्रकाश टाकला. रायगड जिल्ह्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर असून, लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांमध्ये या समाजातील महिलांचे प्रमाण अधिक चिंताजनक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती, आत्मविश्वासवृद्धी आणि शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. बालविवाह हा दुसरा गंभीर मुद्दा असल्याचे जलाल यांनी नमूद केले. "लग्नापेक्षा आधी आपले भविष्य महत्त्वाचे आहे. प्रथम शिक्षण, नंतर स्वतःच्या पायावर उभे राहणे आणि त्यानंतरच विवाह हा योग्य क्रम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे म्हणजेच ‘प्रेरणा’ उपक्रमाचे मुख्य ध्येय आहे," असे त्या म्हणाल्या..Crime News : नातीला वाचविताना आजोबांनी गमावला जीव; अवघ्या सहा महिन्यांत चार आरोपींना जन्मठेप.आदिवासी कुटुंबांचे कामानिमित्त होणारे स्थलांतर, त्यातून मुलांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम आणि त्यातून वाढणारा अशिक्षितपणा या चक्रातून समाज सतत गुरफटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि शिक्षणाचा प्रसार वाढवण्यासाठी पोलिस व प्रशासन समन्वयाने प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी आदिवासी आश्रमशाळांचे महत्त्व अधोरेखित केले. “आपल्या मुलांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये म्हणून ज्यांनी मुलांना आश्रमशाळेत ठेवून स्वतः कामानिमित्त बाहेर गेले, ते पालक खरंच अभिनंदनास पात्र आहेत,” अशी स्तुतिसुमने त्यांनी अर्पण केली. प्रेरणा’ उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भविष्यातील करिअर मार्गदर्शन, अधिकार माहिती, आत्मविश्वास निर्माण, तसेच गुन्हेगारीपासून संरक्षणाबाबत जागृती अशा विविध उपक्रमांचा समावेश असेल. रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक आदिवासी बहुल तालुक्यात हा उपक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला..‘या कार्यक्रमाला उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रसाद गोकुळे (रोहा विभाग), पाली पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर आणि भरोसा सेलच्या पोलीस निरीक्षक सरिता चव्हाण, तहसीलदार उत्तम कुंभार, कुलाबा जिल्हा आदिवासी सेवा मंडळ चे अध्यक्ष रवींद्र लिमये ,सुधागड एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालिका शिल्पा लिमये, स्वदेश फाउंडेशन चे अधिकारी प्रदीप साठे, सुधागड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सुभाष पाटील, जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी भैरवी मालवणकर, सुधागड तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी साधुराम बांगारे, तालुक्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी आणि सुधागड तालुक्यातील पडसरे चिवे व वावळोली आश्रम शाळेचे जवळपास 800 विद्यार्थी मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते..आधुनिक युगात इलेक्ट्रॉनिक, मोबाईल त्यांचा वापर करताना त्यापासून चांगल्या गोष्टी घेतल्या तर आपले करियर चांगले घडू शकते. आदिवासी बांधवांच्या घरी शिक्षणाचे महत्त्व माहीत नसल्यामुळे त्यांची प्रगती होत नाही. शिक्षण नाही म्हणून वाईट मार्गाला जायला सुरुवात होते. या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी शिक्षण घेऊन विकास करावा. संस्कार आणि शिक्षणाने चांगला नागरिक म्हणून समाजाची व देशाची उन्नती करावी- प्रसाद गोकुळे , विभागीय पोलीस अधिकारी रोहा.Crime News : किरकोळ वादातून चाकू हल्ला आणि खून! फरारी आरोपी राजूचा ११ वर्षांपूर्वीचा थरार; संजय पिसेंची यशस्वी उकल.बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची माहितीपाली बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. बालविवाह हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा असून, त्याचे सामाजिक आणि वैयक्तिक दुष्परिणाम विद्यार्थ्यांनी समजून घेतले पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.शारीरिक व मानसिक परिणामजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भैरवी मालवणकर यांनी कमी वयात विवाह केल्यास होणारे शारीरिक व मानसिक दुष्परिणाम सोप्या भाषेत विद्यार्थ्यांसमोर मांडले. अल्पवयात गर्भधारणा झाल्यास आईच्या आरोग्यावर होणारा धोका, प्रसूतीतील वेदना, पौगंडावस्थेतील अपूर्ण शारीरिक विकास या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी विशेष भर दिला..केक कापलाबालदिनाचे औचित्य साधत पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांनी विद्यार्थ्यांसोबत केक कापून आनंद साजरा केला. कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी आपली वर्दीतील कडक भूमिका बाजूला ठेवत आदिवासी मुलींच्या समूहात जाऊन मनमोकळा संवाद साधला. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या नृत्यांतही त्या सहभागी झाल्या आणि सर्वांसोबत उत्साहाने आनंद व्यक्त केला. संपूर्ण कार्यक्रमात त्यांनी अतिशय आपुलकीचे, सहज आणि मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करत विद्यार्थ्यांशी जवळीक साधली. यावेळी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व चॉकलेटचे वाटप करण्यात आले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 