NCP vs Shinde Sena: ‘साहेब’ विरुद्ध ‘शेठ’ जोरदार संघर्ष! राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेना शिंदे गटात गेलेले ७ नगरसेवक अपात्र

म्हसळा, ता. २८ (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या 'साहेब' विरुद्ध 'शेठ' असा जोरदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. म्हसळा नगर पंचायतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी मंत्री भरत गोगावले यांना जोरदार धक्का दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करून पक्षादेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या म्हसळा नगर पंचायतीतील सात नगरसेवकांना जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी अपात्र घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटाला जिल्ह्यात मोठा राजकीय फटका बसला आहे..सुनावणीत अखेर तटकरेंच्या रणनीतीचा विजयकाही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या सात नगरसेवकांनी पक्षांतर करत शिंदे गटाची वाट धरली होती. या पक्षांतरामुळे म्हसळ्यातील राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धक्का बसला होता. मात्र, सुनील तटकरे यांनी कायदेशीर लढाई लढत या नगरसेवकांविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्रतेचा अर्ज दाखल केला होता. या सुनावणीत अखेर तटकरेंच्या रणनीतीचा विजय झाला आहे. मंत्री भरत गोगावले यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटाचे बळ घटले आहे..पद रद्द करण्याचे आदेशजिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी 'महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६' मधील कलम ३(२) आणि १९८७ च्या नियम ८(१) मधील तरतुदींनुसार हा निकाल दिला. पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्याने या सर्व सातही सदस्यांचे पद रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..अपात्र ठरलेले नगरसेवक१ कमल रवींद्र जाधव२ मेहजबिन नदीम दळवी३ असलह असलम कादिरी४ फरहीन अ. अजीज बशारद५ सुमैया कासम आमदानी६ सारा अ. कादीर म्हसलाई७ शाहिद सईद जंजिरकर.राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरणअलिबाग येथे २७ जानेवारीला झालेल्या या निर्णयामुळे म्हसळा तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड पुन्हा घट्ट झाली आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या तोंडावर हा निकाल आल्याने राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे, भरत गोगावले यांचा हा मोठा पराभव मानला जात आहे.