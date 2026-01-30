NCP vs Shinde Sena: ‘साहेब’ विरुद्ध ‘शेठ’ जोरदार संघर्ष! राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेना शिंदे गटात गेलेले ७ नगरसेवक अपात्र

कोकण

Seven Councillors Disqualified in Raigad: पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय; सुनील तटकरेंना कायदेशीर लढाईत यश, भरत गोगावले यांच्या शिंदे गटाला रायगडमध्ये जोरदार धक्का
सकाळ वृत्तसेवा
म्हसळा, ता. २८ (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या ‘साहेब’ विरुद्ध ‘शेठ’ असा जोरदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. म्हसळा नगर पंचायतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी मंत्री भरत गोगावले यांना जोरदार धक्का दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करून पक्षादेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या म्हसळा नगर पंचायतीतील सात नगरसेवकांना जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी अपात्र घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटाला जिल्ह्यात मोठा राजकीय फटका बसला आहे.

