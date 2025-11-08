Raigad Wildlife : पर्यावरणीय साखळीत महत्त्वाचा ग्लॉसी मार्श साप रायगडमध्ये आढळला!

पाली : सविस्तर माहिती अशी की निडी गावातील सर्पमित्र दत्तात्रेय वाघमारे यांना त्यांच्या गावात साप आढळल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहचून पाहणी केली असता, तो साप काहीसा वेगळ्या प्रकारचा असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी लगेचच सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेच्या टीमशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेच्या सदस्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व सापाचे बारकाईने निरीक्षण केले. तपासणीनंतर तो साप ग्लॉसी मार्श (Glossy Marsh Snake) या जातीचा अत्यंत दुर्मिळ साप असल्याचे स्पष्ट झाले. सदर सापाला काळजीपूर्वक पकडून सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले..पर्यावरणीय साखळीत उपयुक्तयाबाबत प्राणी मित्र आणि वन्यजीव व समुद्री सर्प अभ्यासक आनंद मोहिते यांनी सांगितले की ग्लॉसी मार्श साप सामान्यतः खारफुटीचे जंगल, खारी दलदली भाग, तटीय कांदळवन आणि खाडी परिसरात आढळतात. विशेषतः पश्चिम किनारा आणि कोकण पट्ट्यात त्याचे वास्तव्य आढळते. हा साप निमविषारी असून, प्रौढ व्यक्तींना कोणताही धोका निर्माण करत नाही. हा साप खारफुटी परिसंस्थेतील संतुलन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते मासे, कोळंबी व खेकडे यांच्या लोकसंख्येचे नियंत्रण करतात आणि पर्यावरणीय साखळीत उपयुक्त घटक आहेत. हा साप भरती च्या पाण्यामुळे एवढ्या आत आला असावा..समुद्र जागा सोडतो तेव्हा....!.तो गोड आणि खार मिश्रित पाण्यात राहू शकतो. असे देखील वन्यजीव रक्षक आनंद मोहिते यांनी सांगितले. याचा रंग गडद तपकिरी ते काळसर राखाडी, अंगावर हलकी चमक, शरीरावर लहान आणि गुळगुळीत खवले. लांबी साधारणतः ५० ते ६० सें.मी. पर्यंत असते. अन्न मुख्यतः खेकडे, लहान कोळंबी, आणि कधीकधी लहान मासे खातो. हा साप खेकड्यांचे पाय तोडून खातो. ही त्याची एक विलक्षण सवय आहे. असे वन्यजीव रक्षक आनंद मोहिते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.