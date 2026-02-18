Raigad Ropeway रायगडला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, रोपवे सेवा ६ दिवसांसाठी बंद

Raigad Ropeway Service Closed for Maintenance रायगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी असलेली रोपवे सेवा फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात ६ दिवसांसाठी बंद असणार आहे. वार्षिक तांत्रिक देखभाल आणि आवश्यक दुरुस्तीच्या कामानिमित्त रोपवे सेवा बंद ठेवली जाणार असून यामुळे पर्यटकांची गैरसोय होऊ शकते. रोपवे बंद असल्यानं पर्यटकांनी याची नोंद घ्यावी असं आवाहन प्रशासनानं केलंय. दरवर्षी सुरक्षेच्या कारणास्तव रोपवेची तांत्रिक तपासणी आणि दुरुस्ती केली जाते. .रोप-वे यंत्रणेची तपासणी, केबल्स, ट्रॉली, ब्रेक प्रणाली, विद्युत यंत्रणा तसेच इतर तांत्रिक बाबींची पाहणी केली जाते. यंदाही आवश्यक दुरुस्ती व देखभाल करण्यात येणार आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षित प्रवासाला प्राधान्य देत ही नियमित प्रक्रिया राबवली जाते. त्यामुळे २३ फेब्रुवारी २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत रोपवे सेवा बंद असणार आहे..मुंबईत MMRDAचा जमीनविक्रीचा सपाटा, ४ वर्षात १० हजार कोटींचे भूखंड विकले; आणखी ११ हजार कोटींचे भूखंड विकणार.रोपवे देखभाल दुरुस्तीच्या कामानिमित्त बंद असल्यानं २३ ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत रोप वे सेवेचा वापर पर्यटकांना करता येणार नाही. १ मार्चपासून रोप-वे सेवा पर्यटकांसाठी पुन्हा नियमितपणे सुरू करण्यात येणार असून ती सुरळीतपणे चालू राहील, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शान पावन झालेला रायगड जिल्हा सध्या शिवमय झाला आहे. गुरुवारी होणाऱ्या शिवजयंतीनिमित्त जिल्ह्यात केवळ मिरवणुकांवर भर न देता गडकिल्ले संवर्धन, स्वच्छता, युद्धकला आणि रक्तदान, वैचारिक व विधायक उपक्रमांनी शिवजयंती साजरी होणार आहे. जिल्ह्यातील असंख्य दुर्गसंवर्धक व अनेक संस्थांनी गडकिल्ल्यांच्या स्वच्छतेची तसेच संवर्धन मोहीम हाती घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.