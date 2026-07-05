कोकण

Raigad Heavy Rain: रायगड जिल्ह्यात सोमवारी शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी; मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Monday holiday declared for schools in Raigad: भारतीय हवामान खात्याच्या रेड अलर्टनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय; सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सोमवारी सुट्टी जाहीर
Rain Fury in Raigad: Monday Holiday Announced for Schools and Colleges

Rain Fury in Raigad: Monday Holiday Announced for Schools and Colleges

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अमित गवळे

पाली: भारतीय हवामान विभागाने रायगड जिल्ह्यासाठी ५ ते ७ जुलै दरम्यान मुसळधार ते अत्यंत मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. या हवामानाच्या इशाऱ्यामुळे आणि गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून रायगड जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सोमवारी (ता. 6) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

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