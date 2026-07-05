Raigad Heavy Rain: रायगड जिल्ह्यात सोमवारी शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी; मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

-अमित गवळे पाली: भारतीय हवामान विभागाने रायगड जिल्ह्यासाठी ५ ते ७ जुलै दरम्यान मुसळधार ते अत्यंत मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. या हवामानाच्या इशाऱ्यामुळे आणि गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून रायगड जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सोमवारी (ता. 6) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष किशन जावळे यांनी रविवारी (ता. 5) या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. हवामान खात्याने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी मुसळधार तर काही भागात अत्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. .तसेच गेल्या पाच दिवसांपासून जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये सतत पाऊस सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व तहसीलदार तथा इन्सिडंट कमांडर यांनी स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन शाळांना सुट्टी देण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती. विद्यार्थ्यांचा प्रवास आणि संभाव्य धोका लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. .हा सुट्टीचा आदेश जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्या, सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच सर्व महाविद्यालयांसाठी लागू राहील. दरम्यान, शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी असली तरी सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी हा आदेश लागू नसेल. .Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहणे बंधनकारक असून, स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामकाजात सहकार्य करण्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.