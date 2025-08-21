Raigad Boat Accident : समुद्रात बोट बुडाली! बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू, थरारक व्हिडीओ व्हायरल, अनेकजण बुडाले

Raigad Boat Sunk: रायगड जिल्ह्यातील करंजा गावानजीकच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ एका बोटीला भीषण अपघात झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही बोट समुद्रात बुडाल्याने अनेक खलाशी अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेचा थरारक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. स्थानिक प्रशासन आणि नौदलाने तातडीने बचावकार्य हाती घेतले आहे. ही घटना नेमकी कशी घडली आणि त्यामागील कारणे काय, याबाबत सध्या तपास सुरू आहे..बचावकार्य युद्धपातळीवरघटनेची माहिती मिळताच नौदल आणि स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. बचाव पथकांनी समुद्रात अडकलेल्या खलाशांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान ही मासेमारी नौका गुजरात येथील असल्याची माहिती समोर आली आहे. बोटीवर किती खलाशी होते आणि त्यांची प्रकृती कशी आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. तरीही, बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असून, लवकरात लवकर सर्व खलाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. स्थानिक मच्छीमार आणि पोलिसही या कार्यात सहभागी झाले आहेत..CM Devendra Fadnavis : ‘तिसरी मुंबई’ नवा अध्याय उघडेल; रायगड जिल्ह्यात होणार विकसित.व्हायरल व्हिडीओमुळे खळबळया अपघाताचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये बोट समुद्रात बुडताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. व्हिडीओत बोट पाण्यात खोलवर जात असल्याचे दिसत आहे, तर काही स्थानिक मच्छीमार मदतीसाठी धावताना दिसत आहेत. या व्हिडीओने घटनेचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी खलाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना केली आहे..अपघातामागील कारणांचा तपासबोटीला अपघात नेमका कशामुळे झाला, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. समुद्रातील खराब हवामान, तांत्रिक बिघाड किंवा अन्य कारणांमुळे ही घटना घडली असावी, असे प्राथमिक अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. नौदल आणि स्थानिक प्रशासनाने याबाबत तपास सुरू केला असून, लवकरच याबाबत अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक मच्छीमारांनी सांगितले की, समुद्रात गेल्या काही दिवसांपासून वादळी वारे आणि खराब हवामान आहे, ज्यामुळे मच्छीमारीसाठी धोका वाढला आहे..या घटनेनंतर स्थानिक मच्छीमारांनीही बचावकार्यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. त्यांनी आपल्या छोट्या बोटी आणि साधनांचा वापर करून खलाशांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले. प्रशासनानेही सर्व यंत्रणा कार्यान्वित केल्या असून, हेलिकॉप्टर आणि इतर साधनांचा वापर करून बचावकार्य गतीमान केले आहे. रायगडच्या समुद्र किनाऱ्यावरील मच्छीमार समुदायात या घटनेमुळे भीतीचे वातावरण आहे..Viral video : धावत्या एसटी बसमध्ये मद्यधुंद कंडक्टरचा राडा, ड्रायव्हरने बस थांबवली अन्... व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.