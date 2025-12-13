कोकण

Raigad News : 'ते बक्षीस ठरले शेवटचे'; पारितोषिक स्वीकारल्यानंतर क्षणात कोसळली; समारंभात नववीच्या विद्यार्थिनीचा मृत्यू!

School Tragedy : महाड येथे पारितोषिक वितरण कार्यक्रमादरम्यान नववीतील विद्यार्थिनीचा अचानक मृत्यू झाल्याने संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. आनंदाचा क्षण दुःखात बदलणाऱ्या या घटनेने विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना हादरवून टाकले आहे.
Ninth-grade student collapsed and later passed away

sakal

सुनील पाटकर
Updated on

महाड : कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या आंतरशालेय स्पर्धेसाठी अलिबाग येथून आलेल्या एका नववीतील विद्यार्थिनीचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रमा दरम्यान मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना महाड येथे शनिवारी (ता. 13) सायंकाळी घडली. या घटनेमुळे विद्यार्थी , शिक्षक व पालकांमध्ये शोकाकुल वातावरण पसरले आहे.

death
school
Raigad
school girl
mahad

