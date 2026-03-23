Raigad News : मुंबई-गोवा महामार्गावर धावत्या टेम्पोला भीषण आग; मोठी दुर्घटना टळली

पाली : मुंबई-गोवा महामार्गावर खांब गावाजवळ नवीन उड्डाणपुलाच्या जवळ एका गाद्या घेऊन जाणाऱ्या छोट्या टेम्पोला सोमवारी (ता. 23) अचानक आग लागली. या आगीत टेम्पोचे मोठे नुकसान झाले आहे, मात्र स्थानिकांच्या मदतीने जीवितहानी टळली..सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेचे सदस्य सागर दहिंबेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा छोटा टेम्पो पनवेल येथून गाद्या घेऊन श्रीवर्धनकडे निघाला होता. खांब गावाजवळ पोहोचल्यावर टेम्पोच्या रेडिएटरमध्ये ओव्हरहीट झाल्यामुळे अचानक इंजिनला आग लागली आणि टेम्पोमधून धूर निघू लागला. प्रसंगावधान राखून टेम्पो चालकाने व सोबत असलेल्या एका व्यक्तीने तात्काळ टेम्पो थांबवला आणि ते बाहेर पडले. यामुळे मोठी दुर्घटना टळली..टेम्पोला आग लागल्याचे पाहून महामार्गावरील इतर प्रवासी आणि खांब गावातील स्थानिकांनी तातडीने धाव घेतली. टेम्पोच्या मागील भागात असलेल्या गाद्या त्यांनी वेगाने खाली काढण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे आग अधिक भडकली नाही आणि गाद्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्यापासून वाचले..दरम्यान, आगीने रौद्र रूप धारण केल्यामुळे टेम्पोचा इंजिन विभाग आणि केबिन पूर्णपणे जळून खाक झाले. स्थानिकांनी अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती. आग विझवल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. सुदैवाने, या घटनेत कोणालाही इजा झालेली नाही.