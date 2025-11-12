Raigad Elections : रायगडमध्ये उमेदवारांची सोशल मीडियावर भाऊगर्दी; प्रत्येकजण भाऊ, शेठ, साहेब!

पाली : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या तारखा अजून जाहीर व्हायच्या आहेत. मात्र असंख्य इच्छुक उमेदवारांनी यासाठी आत्तापासूनच कंबर कसली आहे. अनेकांनी थेट समाज माध्यमांवर आपणच इच्छुक उमेदवार असल्याचे जाहीर देखील केले आहे. शिवाय रोजच्या रोज या संदर्भात आपल्या कामांच्या पोस्ट, तसेच विविध फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट केले जात आहेत. समाज माध्यमांवर अशा इच्छुक उमेदवारांची भाऊगर्दी पहायला मिळत आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपल्यालाच तिकीट मिळावे यासाठी हे उमेदवार समाज माध्यमांचा अतिशय प्रभावीपणे वापर करताना दिसत आहेत. या माध्यमातून ते आपली लोकप्रियता आणि जनतेच्या मनाचा कौल देखील तपासत आहेत. शिवाय पक्षश्रेष्ठींपर्यंत आपल्या मनातील इच्छा या माध्यमातून पोहोचवली जात आहे. काहींनी तर स्वतःला दादा, भाऊ, साहेब व शेठ अशा उपाधी देखील लावल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पोस्टला येणाऱ्या कमेंट्स विनोदी देखील पाहायला मिळतात. .पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांत\nकमालीची शांतता.परिणामी अनेकांचा विरंगळा देखील होतो काहीजण तर जाणून-बुजून कमेंटच्या माध्यमातून या उमेदवारांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवतांना दिसतात. काही उमेदवारांनी तर आपल्यालाच तिकीट मिळणार असे समाज माध्यमांवर थेट जाहीरच करून टाकले आहे. तर काहींनी उमेदवारी न मिळाल्यास बंडाची भाषा देखील केली आहे. तर या इच्छुक उमेदवारांचे कार्यकर्ते व चेले चपाटे देखील या पोस्ट विविध माध्यमात शेअर करतात..प्रतिस्पर्धावर समाज माध्यमांतून टीकास्त्रसंभाव्य प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर टीकास्त्र सोडण्यासाठी इच्छुक उमेदवार समाज माध्यमांचा आधार घेत आहेत. तर काहीजण समाज माध्यमांच्या माध्यमातून मोर्चेबांधणी करत आहेत. पुढील नियोजनासाठी देखील उपयोग करतांना दिसत आहेत. तर इच्छुक उमेदवार व विविध पक्षांनी आपले कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचे तात्पुरते व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केले आहेत. यावर सभा, भेटीगाठी, प्रचार आदींवर चर्चा, नियोजन केले जाते. शिवाय आढावा घेणे व व्यूहरचना ठरवली जात आहे. पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची प्रत्यक्ष बैठक घेण्यापेक्षा हे अधिक जास्त प्रभावी ठरत आहे. शिवाय वेळ व खर्च देखील वाचतो..Umarga Nagarpalika Election : सोशल मिडीयावर संभाव्य उमेदवाराच्या प्रचाराचा धूराळा! शासकिय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अनेक 'व्हॉट्सॲप ग्रुप' मध्ये सहभाग!.राजकीय विश्लेषणफेसबुक, व्हॉट्सअपवर सर्वत्र निवडणुकीचे वातावरण बघायला मिळत आहे. यावर निवडणुकांची चर्चा रंगत आहेत. कोणत्या उमेदवाराचे पारडे जड आणि कमी, कोण किती मते घेणार, कोणी किती विकासाची कामे केली, याचे विश्लेषण सुरू आहे. याद्वारे उमेदवार व कार्यकर्ते आपल्या निवडून येण्याच्या व न येण्याच्या शक्यतांचा अंदाज बांधत आहेत. शिवाय आपल्यासोबत कोणकोण आहे किंवा नाही हे देखील समजून घेत आहेत..तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापरनिवडणुका गाव-खेड्यातील असल्या तरी प्रचारासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वाकडूनच होताना दिसतो. इच्छुक उमेदवारांनी डिजिटल बॅनर व व्हिडिओ तयार केले आहेत. ते सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. शिवाय पाच वर्षातील कामांचा लेखाजोखाही समाज माध्यमावर मांडला जात आहे.मनोरंजन व वादसत्तेत असताना किंवा नसताना केलेली कामे, राबविलेल्या योजना व उपक्रम यांचे फोटो, व्हिडिओ व माहिती प्रसारित केली जात आहे. याशिवाय अनेकजणांनी आपला अजेंडाही समाज माध्यमावर प्रसारित करत आहेत. यावर चांगल्या वाईट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही उमेदवार व कार्यकर्ते समाज माध्यमांद्वारे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांचा भ्रष्ट कारभार समोर आणत आहेत. या सगळ्यात सर्वसामान्य नागरिक व मतदारांचे चांगलेच मनोरंजन होत आहे. मात्र काही वेळेला समाज माध्यमांवरील वाद शिगेलाही जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.