Rewas-Reddi Coastal Highway : कोकण पर्यटनाला वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका! 'या' मार्गावरून जाताना घ्या काळजी, अरुंद रस्त्यामुळे प्रवाशांसह भाविकांचे हाल

राजापूर : कोकणच्या किनारपट्टीवरील रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गावर गेल्या काही वर्षांत वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. ‘टुरिस्ट डेस्टिनेशन’ म्हणून पर्यटकांची विशेष पसंती लाभलेल्या राजापूर तालुक्यातील आडिवरे परिसरात रस्ता अरुंद असल्याने सतत वाहतूक कोंडी होत (Rewas Reddi coastal highway traffic congestion) आहे. याचा फटका पर्यटक, भाविक आणि स्थानिक प्रवाशांना बसत असून, यावर मात करण्यासाठी आडिवरे परिसरात रस्ता रुंदीकरण किंवा पर्यायी ‘बायपास’ मार्ग उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..रत्नागिरी जिल्ह्यातून थेट सिंधुदुर्ग आणि गोव्याला जोडणाऱ्या या सागरी महामार्गावर धार्मिक, नैसर्गिक व ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची मोठी साखळी आहे. या मार्गावर भाटे किनारा, गावखडी, कशेळी आणि आंबोळगडसारखे विस्तीर्ण समुद्रकिनारे आहेत. तसेच कशेळीचे प्रसिद्ध श्री कनकादित्य सूर्यमंदिर, पावस येथील स्वामी स्वरूपानंदांचा आश्रम आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले आडिवरे येथील श्री महाकाली देवस्थान यांसारखी प्रमुख तीर्थक्षेत्रे याच मार्गावर येतात..याशिवाय पूर्णगड, आंबोळगड आणि यशवंतगड हे ऐतिहासिक किल्लेही याच टप्प्यात येत असल्याने पर्यटकांची येथे सतत वर्दळ असते; मात्र या अत्यंत महत्त्वाच्या महामार्गावरील आडिवरे परिसरातील रस्ता कमालीचा अरुंद असल्याने वाहनांच्या रांगा लागून कोंडीचे प्रकार वारंवार घडतात. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी आडिवरे येथील रस्त्याचे रुंदीकरण करावे किंवा गावाला वळसा घालणारा स्वतंत्र बायपास मार्ग तयार करावा, अशी मागणी वाहनचालक व पर्यटकांकडून केली जात आहे..Kini Toll Naka Traffic Protest Update : पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक पेठ नाका-ईश्वरपूर-सांगली मार्गे वळवली; परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप.धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांमुळे आडिवरे परिसरातील वाहनांची वर्दळ वाढली आहे; मात्र आडिवरे बाजारपेठेतून जाणारा रस्ता अरुंद असल्याने अनेकवेळा या ठिकाणी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी या रस्त्याचे रुंदीकरण व्हावे वा बायपास मार्ग व्हावा.-राजेश शिंदे, पर्यटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.