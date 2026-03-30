Rajapur infrastructure : राजापूर शहर विस्ताराच्या उंबरठ्यावर; विकासाला नवी गती

लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अॅड. हुस्नबानू खलिफे यांच्या नेतृत्वाखाली राजापूर नगर पालिकेने हद्दवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या हद्दवाढीमध्ये शहरानजीकच्या कोदवली, कोंढेतड आणि धोपेश्वर ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील काही भागांचा नगर पालिकेमध्ये समावेश होणार आहे. उंच-सखल अशी विचित्र भौगोलीक रचना, अर्जुना-कोदवली नद्यांना सातत्याने येणार्या पूरामुळे निश्चित करण्यात आलेली पूररेषा, देवस्थान इनाम अन् गावठाण राखीव क्षेत्र आदी विविध कारणांमुळे राजापूर शहराचा विकास अन् विस्तार होण्यामध्ये मर्यादा येत आहेत..मात्र, हद्दवाढ झाल्यास त्याचा शहर विकासाला फायदा होणार आहे. त्यामुळे दिडशे पूर्ण करणार्या राज्यातील मोजक्या नगर पालिकांच्या पंक्तीमध्ये बसणार्या राजापूर नगर पालिकेने हद्दवाढीच्या माध्यमातून टाकलेले सकारात्मक पाऊल निश्चितच राजापूर शहराच्या भविष्यातील विकास अन् विस्तारासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.- राजेंद्र बाईत, राजापूर.Blue Flag Beaches : गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार; ब्ल्यु फ्लॅग दर्जा हा विकासाचा मार्ग; आधी स्वच्छता मग समृद्धी.दृष्टीक्षेपात राजापूर शहर आणि नगर पालिकास्थापना ः 1940क्षेत्रफळ ः 6.19 चौ.की.मी.,नगर परिषद वर्ग ः कनगराध्यक्ष ः 1 (लोकनियुक्त)नगरसेवकांची संख्या ः 1)लोकनियुक्त-20 ब)स्विकृत-2लोकसंख्या ः 9753 (2011 ची जगणगणना.कोणता भाग येणार राजापूर शहरामध्येराजापूर शहराची हद्दवाढ करताना त्यामध्ये कोदवली, धोपेश्वर आणि कोंढेतड ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील काही भाग अन् परिसर शहरामध्ये आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामध्ये कोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील पुर्नवसन विभाग परीसर, कोंढेतड ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील धोपेटेवाडीतील काही भागासह गाडगीळवाडी परीसर, धोपेश्वर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये येणारा रानतळे, चाफडेवाडी परीसर यांचा समावेश आहे. .Premium|Pune Metro: ‘आहे मेट्रो तरीही...’ अशी अवस्था का..? पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीत ‘सायकल’ चाही समावेश करावा अशी मागणी सातत्याने सायकलप्रेमींकडून का होतेय?.विविध कारणांमुळे शहर विकासात मर्यादाराजापूर शहराची उंच-सखल अशी भौगोलीक रचना असून खोलगट भागामध्ये शहराचा विसतार झालेला आहे. शहरवासियांना पावसाळ्यामध्ये दरवर्षी अर्जुना-कोदवली नद्यांना येणार्या पूरस्थितीचा सामना करावा लागतो. सातत्याने राहणार्या या पूरस्थितीमुळे शहरामध्ये पूररेषा निश्चित केलेली आहे. त्याचवेळी शहरातील कोदवली नदीपलीकडील काही भाग देवस्थान इनाम आणि गावठाण भागामध्ये येतो..पूररेषा, देवस्थान इनाम अन् गावठाण भाग राखीव क्षेत्रामध्ये येत असल्याने या राखीव क्षेत्रामध्ये कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यामध्ये मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे नवीन बांधकाम करू इच्छीणारे अनेकजण नवीन बांधकामासाठी शहरालगतच्या म्हणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामीण भागाला अधिक पसंती देताना दिसतात. याचा आपसूकच शहर विकासाच्यादृष्टीने फटका बसतो. मात्र, शहरालगतचा ग्रामपंचायत हद्दीतील भाग शहरामध्ये आल्यास त्याचा शहरविस्तार अन् विकास होण्याला फायदा होणार आहे. .मूळ रहिवाशी शहरातील मात्र, सद्यस्थितीत कोदवली ग्रामपंचायत रहिवाशी शहरातून वाहणार्या अर्जुना आणि कोदवली नद्यांना पावसाळ्यामध्ये वारंवार येणार्या पूरामुळे त्या कालावधीमध्ये शहरातील बहुतांश भागातील लोकजीवन विस्कळीत होते. काहीवेळा तर, पूरस्थितीमुळे त्यांचे जीवन धोक्यात येते. त्याबाबत शासनस्तरावर सर्व्हेक्षण होवून शहरामध्ये पूररेषा निश्चित करण्यात आली. या पूररेषेमध्ये येणार्या लोकांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने शासनाने मुंबई-गोवा महामार्गावरील एस्.टी.डेपोनजीकच्या भागामध्ये त्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पूररेषेतील लोकांना या ठिकाणी घरे बांधण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून दिले आहेत. पुनवर्सन वसाहतीमधील लोक मूळ शहरातील रहिवाशी असले तरी, पुनर्वसन वसाहत ही कोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये येत असल्याने ते कोदवली ग्रामपंचायतीतील रहिवाशी म्हणून ओळखले जातात..घरपट्टी ग्रामपंचायतीमध्ये मात्र, पाणीपट्टी नगर पालिकेतपुनर्वसन वसाहत कोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये येत असल्याने या भागातील लोकांना घरे वा अन्य स्वरूपाच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी घ्यावी लागते. पर्यायाने या घरांच्या बांधकामांची घरपट्टी वा बांधकाम कर कोदवली ग्रामपंचायतीमध्ये जमा करावा लागतो. त्याचा फायदा ग्रामपंचायतीला होवून तिच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होते. या ग्रामस्थांची निवासस्थाने कोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये असली तरी, हे ग्रामस्थ मूळ पालिका हद्दीतील आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या शहरातील पूररेषेतील हे ग्रामस्थ रहिवाशी असून त्यांचे कोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये पुनर्वसन वसाहत तयार करून त्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेतर्फे या लोकांना पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे..विकासनिधीसाठी होणार फायदाकोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील पुर्नवसन वसाहतीप्रमाणे कोंढेतड ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील धोपटेवाडीतील आणि धोपेश्वर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रानतळे, चापडेवाडी परिसराचा उत्पन्नाच्यादृष्टीने नगर पालिकेला फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणच्या लोकसंख्येची भर पडून शहराच्या लोकसंख्येमध्ये वाढ होणार आहे. ज्याच्या फायदा लोकसंख्येच्या आधारे शासनाकडून मिळणार्या विविध योजनांमधील वाढीव विकासनिधी मिळविण्यासाठी नगर पालिकेला फायदा होणार आहे. .उत्पन्नामध्ये होणार वाढपुनर्वसन वसाहतीमध्ये सुमारे दिड-दोन हजारहून अधिक लोकसंख्या असून सुमारे 190 हून अधिक इमारती आहेत. यापैकी काही इमारतींचा लोक निवासासाठी तर, काहीजण व्यापारी वापरासाठी उपयोग करत आहे. व्यापारी वापरासाठी इमारतींमध्ये हॉटेल, दुकाने आदींचा समावेश आहे. या इमारतींचा कर ग्रामपंचायतीकडून आकारला जात असून त्यासाठी व्यापारी वापर आणि निवासासाठी वापर असा दर ठेवण्यात आला आहे. .या इमारती कराद्वारे कोदवली ग्रामपंचायतीला वार्षिक सुमारे 1 लाख 75 हजार ते दोन लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते. कोदवली पुर्नवसनसोबतच धोपेश्वरचा रानतळे परिसर आणि कोंढेतड येथील धोपटेवाडीतील काही हा भाग शहरामध्ये समाविष्ट झाल्यास त्याचा फायदा राजापूर नगर पालिकेला होवून कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होणार आहे..लोकसंख्या वाढ होणार2011 च्या जनजगणेनुसार राजापूर शहराची 9 हजार 753 लोकसंख्या आहे. मात्र, गेल्या दिड दशकानंतर जनगणना झालेली नसल्याने शहराची सद्यस्थितीतील निश्चित लोकसंख्येचे चित्र स्पष्ट होत नाही. असे असले तरी, सद्यस्थितीमध्ये सुमारे 15 ते 16 हजार लोकसंख्या असल्याचे पालिकेच्या प्राथमिक सर्व्हेक्षणातून पुढे आले आहे. .हद्दवाढीनंतर या लोकसंख्येमध्ये सुमारे पाच-सहा हजार लोकसंख्येची भर पडणार असून त्यातून, राजापूर शहराची सुमारे 20 हजार लोकसंख्या होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. शहराच्या विकासासाठी लोकसंख्येवर आधारीत शासनाकडून विविध योजनांमधून अनुदान दिले जाते. त्यातून, शहर विकासाला गती मिळते. मात्र, शहराची सध्या तुलमात्मक कमी लोकसंख्या असल्याने शासनाकडून विकासासाठीही कमी अनुदान मिळते. मात्र, हद्दवाढीनंतर होणार्या लोकसंख्या वाढीचा फायदा लोकसंख्या आधारीत अनुदान मिळण्यासाठी पालिकेला उपयोग होणार आहे........................पुर्नवसन परिसर ः हक्काचे ‘इन्कम पॉकेट’कोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये असलेली पूर्वीच्या शहरातील लोकांची पुर्नवसन वसाहत मुंबई-गोवा महामार्गावर वसलेली आहे. या भागामध्ये विविध प्रकारची हॉटेल, दुकाने उभारलेली असून त्यामध्ये दरदिवशी लाखो रूपयांची उलाढाल होते. त्यातच, महामार्गा लगत ही जागा असल्यामे या भागातील जमिनींना ‘सोन्याचा भाव’ असून दरदिवशी त्यांच्या दरामध्ये वाढ होत आहे. इमारत कराद्वारे सद्यस्थितीमध्ये कोदवली ग्रामपंचायतीला प्रतिवर्षी सुमारे पावणे दोन लाख रूपयांहून अधिक उत्पन्न मिळत आहे. तर, पाणीपट्टीद्वारे नगर पालिकेलाही काही हजारो रूपये उत्पन्न मिळते. त्यामुळे पुर्नवसन वसाहत परिसर छोटा असला तरी, त्यामध्ये होत असलेल्या लाखो रूपयांच्या उलाढालींमुळे आणि तेथून मिळणार्या उत्पन्नामुळे या भागाची ‘इन्कम पॉकेटस्’ म्हणून ओळख आहे. .महत्वपूर्ण ग्रामपंचायत ना हरकत प्रमाणपत्रकोदवली पुर्नवसन भागामधील स्वच्छतेकडे कोदवली ग्रामपंचायतीकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत ग्रामस्थांकडून वेळोवेळी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली आहे. त्याच्यातून, या भागातील ग्रामस्थांनी नगर पालिकेमध्ये पुर्नवसन भागाचा समावेश करण्याची मागणी केलेली आहे. राजापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रस्ताव मंजूरीमध्ये ज्या भागातील लोकांचा राजापूर शहरामध्ये समावेश केला जाणार आहे त्या भागातील लोकांची अन् ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील काही भाग कमी होवून शहरामध्ये समाविष्ट होणार असल्याचा राजापूर शहराला फायदा होणार असला तरी, ग्रामपंचायतीला त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामध्ये लोकसंख्या आणि करमाध्यमातून उत्पन्न घटणार असताना अशा स्थितीमध्ये कोदवली, धोपेश्वर आणि कोंढेतड ग्रामपंचायत हद्दवाढीसाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र देणार का ? ही बाब महत्वपूर्ण ठरणार आहे..नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे पालिकेसमोर ठरणार आव्हान धोपेश्वर चाफडेवाडी वगळता कोदवली पुर्नवसन विभाग, कोंढेतड धोपटेवाडी विभागाला नगर पालिकेकडून पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. हद्दवाढीनंतर भविष्यामध्ये चाफडेवाडीलाही नगर पालिकेकडून पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. पाण्याच्या सुविधेसोबत पथदिव यांसह अन्य मुलभूूत नागरी सुविधा हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट होणार्या भागातील लोकांना नगर पालिकेला द्याव्या लागणार आहे. हद्दवाढीद्वारे नव्याने समाविष्ट होणार्या लोकांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे पालिकेसमोर आव्हान ठाकणार असून त्यामध्ये पालिका प्रशासनाचा चांगलाच कस लागणार आहे..नगर पालिकेचे होणारे फायदे शहराची हद्दवाढ होणारलोकसंख्या वाढणारघरपट्टीसह अन्य विविध स्वरूपाच्या करांद्वारे उत्पन्नात वाढलोकसंख्येच्या निकषावर मिळणार्या अनुदात होणार वाढनव्याने उभारल्या जात असलेल्या व्यापारी इमारतींमधील कराद्वारे भविष्यात उत्पन्नात भरशहर विकास अन् विस्ताराला मिळणार चालना.ग्रामपंचायतीवर होणारे परिणाम उत्पन्नामध्ये होणार घटपूर्वीची ग्रामपंचायत हद्द घटणारलोकसंख्या कमी होणारलोकसंख्या निकषावर मिळणारे शासकीय योजनांवरील अनुदानाची रक्कम घटणार.कोट ःअॅड. हुस्नबानू खलिफे, लोकनियुक्त नगराध्यक्षा, राजापूर नगर पालिका“शहराची उंच-सखल अशी भौगोलीक रचना, पूररेषा, देवस्थान इनाम अन् गावठाण भाग आदी विविध कारणांमुळे शहर विकास अन् विस्तार होण्यामध्ये मर्यादा येत आहेत. नवीन बांधकामामध्येही अडथळे येत आहेत. मर्यादीत लोकसंख्येमुळे शासनाकडून नगर पालिकेला मिळणारा निधी वा अनुदान तुलनात्मकदृष्ट्या कमी मिळत आहे. याचा शहर विकासामध्ये मर्यादा येत आहेत. .त्याचवेळी, राजापूर शहरातील रहिवाशी असलेले मात्र, पुर्नवसन भागामध्ये राहत असलेल्या लोकांनीही नगर पालिकेमंध्ये समाविष्ट करण्याची यापूर्वी मागणी केलेली आहे. त्याचवेळी शहरालगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील काही भागातील लोकांना नगर पालिकेकडून पाणीपुरवठासारख्या सुविधा दिल्या जात आहे. या सार्याचा विचार करून शहरालगतच्या कोदवली, धोपेश्वर, कोंढेतड या गावांमधील काही भाग घेवून राजापूर नगर पालिकेची हद्दवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हद्दवाढ झाल्यास त्याचा शहरविकास अन् विस्तारासाठी निश्चितच फायदा होणार आहेत. ”.उमेश शिवगण, प्रशासक, धोपेश्वर“ शहरालगतच्या गावांमधील काही भाग घेवून राजापूर नगर पालिकेची हद्दवाढ करण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यामध्ये धोपेश्वर ग्रामपंचायत हद्दीतील काही भाग घेण्याचा नगर पालिकेचा मानस असल्याचे समजते. मात्र, त्याबाबत नगर पालिककेडून ग्रामपंचायतीशी अद्याप कोणताही अधिकृत पत्रव्यवहार झालेला नाही..नगर पालिकेकडून भविष्यामध्ये हद्दवाढीसंबंधित पत्रव्यवहार झाल्यास राजापूर नगर पालिका हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट होण्याबाबत ग्रामपंचायत परिसरातील लोकांशी संवाद साधून त्यांची मते जाणून घेवून ग्रामस्थांच्या भूमिकेनुसार नगर पालिका हद्दवाढीमध्ये सहभागी होण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. " 