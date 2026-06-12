Rajapur Cyclone Shelter : अतिवृष्टी आणि वादळापासून वाचवण्यासाठी राजापुरात उभारली जातायत 'विशेष केंद्रे'; पाहा काय आहेत याची वैशिष्ट्ये?

राजापूर : राजापूर तालुक्याच्या सागरी किनारपट्टी भागासह अन्य भागांमध्ये सातत्याने चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या घटना पावसाळ्यामध्ये यापूर्वी सातत्याने घडल्या (Rajapur Cyclone Shelter) आहेत. त्यामुळे शासनाच्या आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत कोदवली, पाचल, जैतापूर, साखरीनाटे येथील चक्रीवादळ निवारा केंद्रांची उभारणी केली जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीकाळात सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेला बळकटी देणे अन् आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या अधिक सक्षमतेच्यादृष्टीने हे बहुद्देशीय चक्रीवादळ निवारा केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत..बहुद्देशीय चक्रीवादळ निवारा केंद्र हे किनारपट्टी भागातील नागरिकांचे चक्रीवादळ, पूर, समुद्राच्या भरतीच्या लाटा आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी बांधलेले सुरक्षित केंद्र आहे. आपत्तीकाळात नागरिकांना तात्पुरता आश्रय देणे हा त्याचा मुख्य उद्देश असला तरी त्याच्या जोडीने आपत्तीकाळात जीवित व वित्तहानी कमी करण्यासह मदत होताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेला बळकटी अन् आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे..Mahimangad Fort : शिवरायांच्या काळातील ऐतिहासिक वारसा जपणारा 'महिमानगड' आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणार; 'राज्य संरक्षित स्मारक' दर्जा मिळाल्यावर काय बदलणार?.पूरप्रवणक्षेत्रराजापूर नगरपालिका परिसर, मूर सुतारवाडी, काजिर्डा, डोंगर मुसलमानवाडी, जवळेथर गोसावीवाडी, गांगणवाडीचक्रीवादळ निवारा केंद्राची वैशिष्ट्येमजबूत आणि उंच बांधकामशेकडो ते हजारो नागरिकांना आश्रय देण्याची क्षमतापिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि वीजसुविधाआपत्कालीन वैद्यकीय मदत व्यवस्थाअन्नधान्य व आवश्यक वस्तूंची साठवणआपत्तीवेळी पशुधनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था.Konkan Railway : आरवली बोगद्यातून जाताना 'दिवा-सावंतवाडी' ट्रेनमध्ये अचानक मोठा आवाज! डब्यात नेमकं काय घडलं? प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण.दृष्टिक्षेपात : राजापूर तालुकाएकूण क्षेत्रफळ - ११९७.५० हेक्टरएकूण महसुली गावे - २३७एकूण ग्रामपंचायती - १०१एकूण लोकसंख्या - १ लाख ६५ हजार ८८२दरडप्रवणग्रस्त गावेधोपेश्वर - खंडेवाडी, नाडणकरवाडी, गुरववाडी, बौद्धवाडीवडदहसोळ - गीतेवाडी, हळदीची खांदवाडीपरूळे - पाटीलवाडीमहाळुंगे.कोकण किनारपट्टीवर वारंवार उद्भवणाऱ्या चक्रीवादळ, अतिवृष्टी आणि इतर आपत्तीच्या धोक्याचा विचार करून शासनातर्फे आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत बहुद्देशीय चक्रीवादळ केंद्रांची उभारणी केली जात आहे. त्यामध्ये राजापूर तालुक्यामध्ये कोदवली, पाचल, जैतापूर, साखरीनाटे येथे बहुद्देशीय चक्रीवादळ केंद्रांची उभारणी केली जात असून त्याचे वेगाने काम सुरू आहे.-अजय सूर्यवंशी, रत्नागिरी जिल्हा आपत्ती विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.