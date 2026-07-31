Afroz Jhari Disqualified : महाविकास आघाडीला मोठा धक्का! काँग्रेस नगरसेविका अफरोज झारींचे सदस्यत्व रद्द; महायुतीची पकड मजबूत होणार?

राजापूर : राजापूर नगरपालिकेच्या डिसेंबर २०२५ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग ६ (अ) मधून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या नगरसेविका अफरोज महमंद झारी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले (Afroz Jhari caste certificate invalid) आहे. त्यांचे इतर मागास वर्ग (नाभिक) जातीचे प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्यानंतर रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले आहेत. त्याबाबतचे अधिकृत पत्र पालिकेला प्राप्त झाले आहे. यामुळे नगरपालिकेतील एक जागा रिक्त झाली आहे. .जिल्हा जात पडताळणी समितीने दोन दिवसांपूर्वी अफरोज झारी यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते. या निवडणुकीत त्यांच्याविरोधात लढलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) उमेदवार निलोफर मुकादम यांचेही जात प्रमाणपत्र समितीने याआधीच अवैध घोषित केले आहे. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अफरोज झारी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले. याला पालिकेकडून दुजोरा दिला आहे..Ishwarpur Encroachment Case : जयंत पाटलांची शिष्टाई फळाला! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेला एकनाथ शिंदेंची स्थगिती; शिवसेनेच्या जिल्हाध्यक्षांना मोठा दणका.सध्या राजापूर पालिकेत महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्षांसह महाविकास आघाडीकडे १० नगरसेवक आणि १ स्वीकृत सदस्य असे ११ जणांचे संख्याबळ होते. दुसरीकडे विरोधी महायुतीकडे १० नगरसेवक आणि १ स्वतंत्र स्वीकृत सदस्य असे ११ सदस्य आहेत. अफरोज झारी यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे महाविकास आघाडीचे संख्याबळ घटले असून, पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची पकड कमकुवत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..Maharashtra Fort : महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच 'फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर'; छत्रपती शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांचे जाळे राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडणार, 'या' 11 किल्ल्यांचा समावेश.कास्टिंग व्होटचा वापर करावा लागणार?नव्या राजकीय परिस्थितीमुळे आगामी काळात महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेताना नगराध्यक्षांना आपल्या ‘कास्टिंग व्होट’चा (निर्णायक मत) वापर करावा लागू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या रिक्त झालेल्या जागेसाठीची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि पोटनिवडणुकीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.