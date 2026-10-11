Rajapur Tragedy : नाणारमध्ये काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! खाडीत कालवे काढण्यासाठी गेलेली एकाच घरातील ४ भावंडे बुडाली; तिघांचे मृतदेह हाती

राजापूर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात अत्यंत हृदयद्रावक आणि सुन्न करणारी घटना घडली आहे. नाणार इंगळवाडी येथील खाडीपात्रात आईसोबत कालवे काढण्यासाठी गेलेली पाच भावंडे खाडीच्या खोल पाण्यात बुडाली. या भीषण दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील चार चिमुकल्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने धाव घेत एका मुलीला सुखरूप बाहेर काढले असून, तिघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर एका बेपत्ता मुलीचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे..पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने दुर्घटनामिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक रहिवासी जुनेद भाटकर यांच्या पत्नी हिना भाटकर या आपल्या मुलांसह नाणार इंगळवाडी येथील खाडीकिनारी कालवे काढण्यासाठी गेल्या होत्या. आई कालवे काढण्यात मग्न असताना मुले खाडीच्या पात्रात उतरली. मात्र, खाडीतील पाण्याचा आणि खोल खड्ड्यांचा अंदाज न आल्यामुळे पाचही मुले अचानक पाण्याच्या प्रवाहात बुडू लागली. मुलांनी आरडाओरड केल्यानंतर आजूबाजूच्या नागरिकांनी त्यांना वाचवण्यासाठी खाडीत उड्या घेतल्या..Mumbai Protest Faceoff : "काय करायचं ते करा!"; शिवाजी पार्कवर पोलिसांनी अडवताच अमित ठाकरे भडकले, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.एकीला वाचवले; चौघांचा दुर्दैवी अंतस्थानिकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे एका मुलीला सुदैवाने वाचवण्यात यश आले; मात्र इतर चार भावंडे खोल पाण्यात बुडाली. या दुर्घटनेत मोहम्मद जुनेद भाटकर, जुहेरिया जुनेद भाटकर, बुशिरा जुनेद भाटकर आणि माहिरा जुनेद भाटकर या चार निष्पाप भावंडांचा बुडून मृत्यू झाला. मदतकार्य राबवून आतापर्यंत तिघांचे मृतदेह खाडीतून बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर माहिरा हिचा मृतदेह शोधण्यासाठी स्थानिक मच्छीमार आणि प्रशासनाकडून शोधमोहीम सुरू आहे..गावावर शोककळाडोळ्यांसमोर खेळणाऱ्या चारही निष्पाप मुलांचा एकाच वेळी असा दुर्दैवी अंत झाल्याने आई-वडिलांनी केलेला आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. या भीषण दुर्घटनेमुळे संपूर्ण नाणार परिसरासह राजापूर तालुक्यावर प्रचंड शोककळा पसरली आहे. घटनास्थळी पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचे अधिकारी दाखल झाले असून पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.