कोकण

Rajapur Tragedy : नाणारमध्ये काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! खाडीत कालवे काढण्यासाठी गेलेली एकाच घरातील ४ भावंडे बुडाली; तिघांचे मृतदेह हाती

पाण्यातील खोल खड्ड्याचा अंदाज न आल्याने घडला अनर्थ; एका मुलीला वाचवण्यात यश, भाटकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
Incident in Nanar Ingalwadi of Rajapur taluka; Atmosphere of grief in the area due to simultaneous death of four little ones.

Incident in Nanar Ingalwadi of Rajapur taluka; Atmosphere of grief in the area due to simultaneous death of four little ones.

Sakal

विनयन वाघमारे
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राजापूर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात अत्यंत हृदयद्रावक आणि सुन्न करणारी घटना घडली आहे. नाणार इंगळवाडी येथील खाडीपात्रात आईसोबत कालवे काढण्यासाठी गेलेली पाच भावंडे खाडीच्या खोल पाण्यात बुडाली. या भीषण दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील चार चिमुकल्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने धाव घेत एका मुलीला सुखरूप बाहेर काढले असून, तिघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर एका बेपत्ता मुलीचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे.

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