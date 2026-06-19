कोकण

Maha Refinery Project : बारसू की नाणार? कोकणातील महाप्रकल्पाचे भवितव्य बदलणार; नव्या प्रस्तावाने राजकीय वर्तुळात चर्चा, जमीन अधिग्रहणाबाबत बावनकुळेंना साकडे

Nanar Refinery Project latest update in Maharashtra : राजापूर तालुक्यातील नाणार रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी सुधारित क्षेत्र निश्चित करून जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
What is the latest update on Nanar Refinery Project?

What is the latest update on Nanar Refinery Project?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राजापूर : तालुक्यात प्रस्तावित रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी सुधारित क्षेत्र निश्चित करून प्रकल्प तातडीने मार्गी (Nanar Refinery Project latest news) लावा, अशी मागणी विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली. प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे बारसू रिफायनरी प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागलेले असताना या मागणीमुळे नाणार रिफायनरी प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे.

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