Maha Refinery Project : बारसू की नाणार? कोकणातील महाप्रकल्पाचे भवितव्य बदलणार; नव्या प्रस्तावाने राजकीय वर्तुळात चर्चा, जमीन अधिग्रहणाबाबत बावनकुळेंना साकडे

राजापूर : तालुक्यात प्रस्तावित रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी सुधारित क्षेत्र निश्चित करून प्रकल्प तातडीने मार्गी (Nanar Refinery Project latest news) लावा, अशी मागणी विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली. प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे बारसू रिफायनरी प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागलेले असताना या मागणीमुळे नाणार रिफायनरी प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. .विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेचे सचिव फारुख साखरकर यांनी संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर केले असून, प्रकल्पासंदर्भातील वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध सर्व माहिती विचारात घेऊन शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाकडे सुधारित क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना तातडीने जाहीर करण्याची, स्थानिकांना योग्य मोबदला देण्याची तसेच प्रकल्पाबाबत केंद्र व राज्यशासनाशी समन्वय साधून सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे..Koyna Dam Security : राज्याला 2 हजार मेगावॉट वीज निर्मिती करणाऱ्या कोयना प्रकल्पाला धोका? दिल्लीहून 'आयबी'चे पथक थेट पोफळीत दाखल, तीन दिवस धरणाची होणार कसून पाहणी.तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात नाणार परिसरातील १४ गावांमध्ये रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने सर्वेक्षण तसेच पर्यावरणीय अभ्यासही पूर्ण करण्यात आला होता..बाधित कुटुंबांची संख्या शून्यपूर्वी प्रस्तावित नाणार-विल्ये-सागवे परिसरातील काही गावांमध्ये स्थानिकांचा विरोध होता. त्यानंतर शासनाने सुधारित क्षेत्राचा प्रस्ताव तयार केला असून दत्तवाडी, नाणार पाळेकरवाडी आणि परिसरातील काही भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सुधारित आराखड्यात बाधित लोकसंख्या आणि कुटुंबांची संख्या शून्यावर आल्याचा दावा या निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे. सुधारित क्षेत्रातील बहुतांश जमीन मोकळी असून, सुमारे ७० टक्के क्षेत्र काळी खडकाळ जमीन व झुडपी जंगलाने व्यापलेले आहे. तसेच प्रस्तावित बंदर परिसरात महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडून सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, रामेश्वर येथे बंदर उभारणीसाठी अनुकूल परिस्थिती असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे..Kopeshwar Temple : खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिराजवळील 'त्या' 71 बेकायदा बांधकामांवर हातोडा पडणार; सर्किट बेंचचे जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.सरकारच्या भूमिकेकडे लक्षतालुक्यात प्रस्तावित रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी सुधारित क्षेत्र निश्चित करून प्रकल्प तातडीने मार्गी लावा, अशी मागणी विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत सरकार आता कोणती भूमिका घेते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.