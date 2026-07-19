कोकण

Raigad History: रायगडात इतिहासाचा अनमोल ठेवा! अलिबागजवळ १८९८ मधील ब्रिटिशकालीन शिवमंदिराचा शिलालेख प्रकाशात; इतिहास संशोधकाचा मोठा शोध..

Konkan Puri tradition historical inscription: कुसुंबळेतील ब्रिटिशकालीन शिलालेखातून कोकणातील शैव परंपरा, पुरी संप्रदायाची गुरु-शिष्य परंपरा आणि मंदिर व्यवस्थापनाचा अनोळखी इतिहास उजेडात
Researcher Deciphers 127-Year-Old Shiva Temple Inscription Near Alibag

Researcher Deciphers 127-Year-Old Shiva Temple Inscription Near Alibag

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सुनील पाटकर

महाड: रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग जवळील कुसुंबळे येथील प्राचीन शिवमंदिराच्या जोत्यावर कोरलेला ब्रिटिशकालीन शिलालेख इतिहास संशोधनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. शके 1820 (इ.स.1898) मधील हा चार ओळींचा शिलालेख कोकण इतिहास परिषदेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष महाड येथील प्रा. डॉ. अंजय धनावडे यांनी शोधून त्याचे वाचन केले आहे.या शिलालेखामुळे कोकणातील शैव परंपरा, मंदिर व्यवस्थापन आणि पुरी संप्रदायाच्या कार्याचा एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तऐवज प्रथमच प्रकाशात आला आहे.

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