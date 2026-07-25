Indian Courser: रत्नागिरीत आढळला दुर्मीळ धाविक पक्षी; पक्षी निरीक्षक प्रसाद गोखले; कोकणात अत्यल्प नोंदी

रत्नागिरी: शहराजवळील चंपक मैदान परिसरात एका पक्ष्याच्या पिल्लांचे निरीक्षण करताना टिटवीसदृश पक्षी आढळला. पुस्तके व इंटरनेटवरून याची अधिक माहिती घेता हा पक्षी धाविक (इंडियन कर्सर) असल्याचे पक्षीनिरीक्षक प्रसाद गोखले यांना समजले. हा पक्षी कोकणात दुर्मीळ मानला जातो. धाविक हा भारतातील सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण, जमिनीवर धावणाऱ्या पक्ष्यांपैकी एक आहे. पक्षी निरीक्षक प्रसाद गोखले यांनी या पक्ष्याचे फोटो काढले आहेत. कोकणात या प्रजातीच्या अत्यल्प नोंदी आहेत. .त्यामुळे रत्नागिरी परिसरात आढळलेला धाविक पक्षी हा निरीक्षक, अभ्यासकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा पक्षी चंपक मैदान परिसरात आढळला आहे. यापूर्वीही या परिसरात सोशिएबल लॅपविंग, तणमोर या दुर्मीळ पक्ष्यांच्या तसेच अन्य विविध पक्ष्यांच्या नोंदी झाल्या आहेत. धाविक पक्ष्याविषयी अधिक माहिती देताना गोखले म्हणाले, धाविक पक्षी उडण्यापेक्षा जमिनीवर अतिशय वेगाने धावतो..तो जमिनीवरील विविध किडे, कीटक खातो. तपकिरी, खरबट शरीर, डोक्यावरील पांढरा पट्टा व त्याखाली काळ्या पट्टा, त्यातच डोळे व डोके तपकिरी रंगाचे अशा वैविध्यपूर्ण रंगांचा हा पक्षी लांबून ओळखता येतो. तो साधारण टिटवीसारखा दिसत असल्याने काही वेळा ओळखण्यात चूक होऊ शकते. महाराष्ट्रात धाविकाचा मुख्य अधिवास विदर्भ, मराठवाडा आणि चंपक मैदानावरून केलेली ताजी नोंद..Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या याद्या आज सेवा संस्थांमध्ये, यादीत नाव असल्याची खात्री करावी; आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन."कोकणातील मोकळे कातळसडे, माळराने आणि गवताळ परिसंस्थांचे पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. शहरांमधील अशा मोकळ्या जागा अनेक स्थलांतरित तसेच दुर्मीळ पक्ष्यांसाठी तात्पुरता अधिवास उपलब्ध करून देतात. अशा अधिवासांचे संवर्धन आवश्यक आहे."- प्रसाद गोखले, पक्षी निरीक्षक.पश्चिम महाराष्ट्रातील कोरडी माळराने, उघडी गवताळ क्षेत्रे, पडिक शेती आणि दगडी पठारे हा आहे. मात्र, दाट जंगले आणि अधिक पर्जन्यमानामुळे कोकण हा या पक्ष्याचा नियमित अधिवास मानला जात नाही. त्यामुळे कोकणात दिसणारी प्रत्येक नोंद विशेष महत्त्वाची ठरते. उपलब्ध निरीक्षणांनुसार, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांत धाविकाच्या काही नोंदी झाल्या आहेत..महायुद्ध सुरू ? इराण -अमेरिका संघर्षात दोन देशांची उडी... बहरीन अन् कुवेतचा इराणवर थेट हल्ला! जगावर मोठं संकट.वेंगुर्ला परिसर, दोडामार्ग तालुक्यातील माळराने, रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही कातळसडे आणि रायगडमधील मोकळ्या गवताळ प्रदेशांत हा पक्षी अधूनमधून दिसल्याची नोंद आहे. तथापि, या नोंदी नियमित अधिवास दर्शवणाऱ्या नसून अपवादात्मक किंवा स्थानिक भ्रमंती करणाऱ्या पक्ष्यांच्या स्वरूपातील मानल्या जातात. मराठवाड्यातील माळरानांचे शेती किंवा विकासकामांसाठी झालेले रूपांतर, अतिचराई आणि अधिवासाचा ऱ्हास यांसारख्या कारणांमुळे गवताळ पक्ष्यांच्या अधिवासावर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे कोकणातील अशा प्रत्येक नोंदी गवताळ पक्ष्यांचे भविष्यातील वितरण, अधिवासातील बदल आणि संवर्धनाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.