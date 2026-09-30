Ratnagiri Tourism : ‘थ्रीडी शो’ अन् ‘शिवसृष्टी’ तोट्यात, उत्पन्न ८ लाख तर खर्च ९ लाख; नावीन्यपूर्ण उपक्रम ठरताहेत ‘पांढरा हत्ती’

रत्नागिरी : पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि शहराच्या वैभवात भर घालण्यासाठी रत्नागिरी नगरपालिकेने उभारलेले नावीन्यपूर्ण पर्यटन प्रकल्प आज पालिकेसाठीच ‘नाकापेक्षा मोती जड’ ठरत आहेत. हे उपक्रम पालिकेच्या तिजोरीवर ताण आणत आहेत. पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा वीज बिलाचा खर्च अधिक असल्याने थ्रीडी मल्टिमीडिया शो आणि शिवसृष्टी हे प्रकल्प निव्वळ ‘पांढरा हत्ती’ ठरत आहेत. .अत्याधुनिक मल्टिमीडिया ‘थ्रीडी शो’ आणि ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्प तोट्यात चालले आहेत. पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार थ्रीडी शोमधून गेल्या २० महिन्यांमध्ये पालिकेच्या तिजोरीत अवघे ८ लाख रुपये जमा झाले आहेत. प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन आणि देखभालीवर ९ लाख रुपयांचा चुराडा झाला आहे. शो पूर्ण क्षमतेने सुरू असताना दरमहा दीड ते दोन लाख रुपये आणि शो बंद किंवा कमी प्रमाणात सुरू असतानाही पालिकेला सुमारे १ लाख रुपयांचे वीज बिल भरावे लागत आहे.. सध्या रत्नागिरी नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार, शहरातील रस्ते, पाणी, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधा पुरवणे आणि कंत्राटदारांची देणी चुकवणे यासाठी प्रशासनाला रोज तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशा बिकट काळात विजेचे अव्वाच्यासव्वा बिल भरणे पालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे..ठोस, धाडसी निर्णयाची गरजप्रकल्प कायमस्वरूपी तोट्यात चालवण्याऐवजी तिकीटदरांचे पुनर्नियोजन करणे किंवा ते सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालवण्यास देणे यांसारखे ठोस व धाडसी निर्णय पालिका प्रशासन कधी घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.