कोकण

Ratnagiri News: ४०० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर, समायोजनाचा निर्णय मुळावर; विद्यार्थ्यांना करावी लागणार पायपीट

Ratnagiri School Merger : रत्नागिरी जिल्ह्यातील १ ते ५ पटसंख्या असलेल्या ४०० प्राथमिक शाळांचे नजीकच्या शाळांमध्ये समायोजन होणार आहे. पाच वर्षांत १३१ शाळा बंद झाल्या असून १७ हजार ६३४ विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे.
Ratnagiri's low-enrollment primary schools face possible merger under the new government policy.

Ratnagiri's low-enrollment primary schools face possible merger under the new government policy.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील १ ते ५ पटसंख्या असलेल्या ४०० प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार अत्यंत अल्प पटसंख्येच्या शाळांचे नजीकच्या शाळांमध्ये समायोजन (विलीनीकरण) करण्यात येणार असून, त्यासाठीची यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दूरवरच्या शाळेपर्यंत पायपीट करावी लागणार आहे.

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