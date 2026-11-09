Ratnagiri News: ४०० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर, समायोजनाचा निर्णय मुळावर; विद्यार्थ्यांना करावी लागणार पायपीट

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील १ ते ५ पटसंख्या असलेल्या ४०० प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार अत्यंत अल्प पटसंख्येच्या शाळांचे नजीकच्या शाळांमध्ये समायोजन (विलीनीकरण) करण्यात येणार असून, त्यासाठीची यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दूरवरच्या शाळेपर्यंत पायपीट करावी लागणार आहे..ग्रामीण भागातील जन्मदरात घट, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा वाढता कल, बेरोजगारीमुळे शहरी भागाकडे मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर, मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव या कारणांमुळे मराठी शाळांमधील पट दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हा पट टिकवून ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाला कसरत करावी लागत आहे. शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,.मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यात १३१ जिल्हा परिषद शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्या आहेत. २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यात २ हजार ४९४ शाळांमध्ये ७३ हजार २३९ विद्यार्थी शिकत होते. मात्र, २०२५-२६ मध्ये शाळांची संख्या २ हजार ३६३ वर आली असून विद्यार्थ्यांची संख्या ५५ हजार ९७५ वर घसरली आहे. गेल्या पाच वर्षांत १७ हजार ६३४ विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पाठ फिरवली आहे. हे प्रमाण २४ टक्के आहे. .एका शिक्षकामागे ५ पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, दोन किलोमीटर अंतरवरील दुसऱ्या शाळेत त्या विलीन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवर असणाऱ्या या शाळा शिक्षणाचा एकमेव आधार असल्याने पालक आणि शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. असे असले तरी, शासनास्तरावर या शाळांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ती निश्चित झाल्यानंतर लवकरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे..जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा ग्रामीण शिक्षणाचा पाया आहेत. त्यामुळे या शाळा बंद होऊ नयेत, यासाठी ठाकरे शिवसेना प्रयत्न करेल. हा मुद्दा सातत्याने मांडला जाईल. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार असेल, तर प्रशासनाला आम्ही जाब विचारू. - संतोष थेराडे, सदस्य, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.