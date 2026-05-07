Ratnagiri Beach Assault : आरे-वारे बीचवर हुल्लडबाजी! मुंबईच्या पर्यटकांना दमदाटी मारहाण, चौघांवर पनवेलमध्ये गुन्हा दाखल

रत्नागिरी : शहरानजीकच्या आरे समुद्रकिनारी पर्यटनाला आलेल्या कुटुंबाला चार अनोळखींनी हुल्लडबाजी करून मारहाण व दमदाटी केली. या प्रकरणी पनवेल येथील चार संशयितांना ग्रामीण पोलिसांनी ४८ तासात जेरबंद केले आहे. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात चौघांविरुद्ध गुन्हा (Ratnagiri beach attack case accused arrested) दाखल केला आहे. .ही घटना (ता. २) मे सायंकाळी पाचच्या सुमारास आरे-वारे येथे घडली होती. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी प्रवीण हरिश्चंद्र कोरे (वय ४८, विक्टर सेक्टर बिल्डिंग, मिठाघर रोड, कांदरपाडा-दहिसर, पश्चिम मुंबई) आपल्या कुटुंबासह रत्नागिरीतील आरे समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी आले होते. आरे येथे चार अनोळखी संशयितांनी त्यांच्या गाडीच्या पुढे वाकडीतिकडी गाडी चालवून पुढे जाण्यास अडथळा निर्माण केला..फिर्यादी कोरे यांच्या कुटुंबाला शिवीगाळ देण्यास सुरुवात केली. त्यावर त्यांना विचारणा केली असता संशयितांनी त्यांना मारहाण व धक्काबुक्की केली. या हाणामारीत फिर्यादी यांच्या गळ्यातील सोन्याची चेन व चांदीची अंगठी पडून नुकसान झाले. या प्रकरणी प्रवीण कोरे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी चार अनोळखींविरूद्ध गुन्हा दाखल केला होता..पर्यटकांना दमदाटी व मारहाण होणे, ही बाब जिल्ह्याच्या पर्यटनाला बाधा पोचवणारी असल्याने गांभीर्य लक्षात घेऊन ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे तपास पथक गुन्हेगारांच्या शोधाकरिता रवाना केले होते. या तपास पथकाने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे गुन्ह्यातील चार संशयितांना ४८ तासाच्या आत पनवेल येथून ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. ही कामगिरी ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजेंद्र यादव, पोलिस उपनिरीक्षक अभय तेली, पोलिस कॉन्स्टेबल अजिंक्य पवार यांनी केली..पोलिस पथक तैनात करापर्यटनस्थळी निदान सणासुदीच्या आणि उन्हाळी सुटीच्या काळात पोलिसांचे पथक तैनात ठेवावे. पोलिसांच्या अस्तित्वामुळे अनेक गैरप्रकारांना आपोआपच आळा बसतो. याबाबत पोलिस प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..हुल्लडबाजी पडणार महागात....पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने जिल्हा पोलिस दलातर्फे अनेक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन अशा प्रकारे हुल्लडबाजी करणाऱ्यांविरूद्ध जिल्हा पोलिस दलाच्यावतीने कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अपर पोलिस अधीक्षक बी. बी. महामुनी यांनी दिली.